Investigan a un albañil por el robo de una escopeta en una vivienda del barrio Primera Junta

El arma fue recuperada durante un procedimiento policial. La principal hipótesis apunta a una persona que había realizado trabajos en el domicilio.

28/04/2026

Una investigación por el robo de un arma de fuego tiene como principal línea a una persona que realizó trabajos de albañilería en la vivienda donde ocurrió el hecho.

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El procedimiento fue llevado a cabo el pasado lunes en una casa del barrio Primera Jutna por personal del Área de Investigaciones de la Comisaría Comunitaria N° 8, en el marco de una causa por hurto con intervención del Ministerio Público Fiscal.

La denuncia fue radicada por el propietario del inmueble, quien advirtió la sustracción de una escopeta desde el interior de su domicilio. Según indicó, el faltante fue detectado luego de que un albañil trabajara en el lugar, lo que orientó las primeras averiguaciones.

A partir de entrevistas y tareas investigativas en la zona, los efectivos lograron reunir información que permitió avanzar en la localización del arma.

En ese contexto, el personal policial se presentó en un domicilio donde una persona hizo entrega voluntaria del elemento denunciado, tratándose de una escopeta calibre 16.

El arma fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia, mientras se labraron las actas correspondientes con la participación de testigos. La investigación continúa con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.