Revelaron una foto clave en la causa por el intento de asesinato contra Donald Trump

La imagen muestra al principal acusado armado frente al espejo de su hotel apenas media hora antes del ataque durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

Hoy 17:19

Un nuevo elemento probatorio tomó relevancia en la investigación por el intento de asesinato contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ocurrido durante la tradicional Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

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De acuerdo con lo informado por la fiscalía federal, el principal acusado, Cole Allen, se fotografió frente al espejo de la habitación del hotel donde se hospedaba 30 minutos antes del ataque, imagen que ahora forma parte del expediente judicial.

La fotografía fue tomada a las 20:03 (hora local) y, según trascendió, muestra al hombre de 31 años vestido de negro, con corbata roja y portando una pistolera de hombro, municiones, un cuchillo enfundado y herramientas como pinzas y cortadores de alambre.

Para los investigadores, el registro fortalece la hipótesis de una planificación previa y detallada del atentado.

El ataque en el Washington Hilton

El hecho ocurrió en el Washington Hilton, escenario del evento que convoca cada año a dirigentes políticos, periodistas y figuras públicas. Según la acusación, Allen había elegido con anticipación ese lugar e incluso se alojó allí para facilitar su accionar.

Tras ser detenido, las autoridades secuestraron una escopeta Mossberg calibre 12, una pistola calibre 38, municiones, dos cuchillos y cuatro dagas, elementos que fueron incorporados a la causa.

La fiscalía sostiene que el sospechoso organizó el ataque durante varias semanas. También se indicó que viajó desde California hasta Washington en tren, trasladando el armamento durante todo el trayecto.

Correos programados y cargos graves

Antes del atentado, Allen habría dejado programados correos electrónicos dirigidos a familiares, donde explicaba sus motivaciones, pedía disculpas y manifestaba su disposición a atacar a miembros del Gobierno.

Además, un video difundido por medios estadounidenses muestra el momento en que el acusado intenta levantar una escopeta en un punto de control, tras lo cual agentes del Servicio Secreto reaccionaron de inmediato y dispararon para reducirlo.

Allen enfrenta cargos por intento de asesinato del Presidente, delito que podría derivar en cadena perpetua, además de otras imputaciones vinculadas al uso y tenencia de armas. En las próximas horas, la Justicia deberá resolver si continuará detenido mientras avanza el proceso.