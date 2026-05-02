VIDEO | Neutrales en el Madre de Ciudades: hinchas de Boca no pudieron ingresar con camisetas

Los primeros simpatizantes xeneizes fueron advertidos en los controles y debieron dejar sus prendas para poder entrar como público neutral.

Hoy 15:48

Una situación de confusión y malestar se vivió en la previa del duelo entre Central Córdoba y Boca Juniors en el estadio Único “Madre de Ciudades”, donde los primeros hinchas del Xeneize que llegaron al lugar no pudieron ingresar con indumentaria del club.

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El motivo es claro: no está habilitado el acceso para público visitante, mientras que sí se permite el ingreso de público neutral, bajo una condición estricta: hacerlo sin identificación de ningún equipo visitante.

Advertidos en los controles

Al llegar a la requisitoria policial, los simpatizantes fueron informados de la normativa vigente y se les indicó que no podían ingresar con camisetas, banderas u otros elementos alusivos a Boca.

Ante esta situación, muchos hinchas optaron por dejar sus prendas para poder acceder al estadio y presenciar el partido.

Desde la organización remarcaron que los hinchas debían ajustarse a la normativa que rige para este tipo de encuentros, donde está permitido el acceso de neutrales, pero sin ningún tipo de identificación del club visitante.

Este tipo de disposiciones busca evitar conflictos en las tribunas y garantizar condiciones de seguridad en eventos donde no está autorizada la presencia oficial de público visitante.

El episodio vuelve a poner en discusión el sistema de público neutral en el fútbol argentino, que suele generar este tipo de situaciones cuando los simpatizantes no cumplen con las condiciones establecidas.

Mientras tanto, el partido se disputará sin hinchas visitantes identificados, aunque con presencia de neutrales en las tribunas del Madre de Ciudades.