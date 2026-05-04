Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 MAY 2026 | 24º
X
Somos Deporte

El taekwondo santiagueño y una jornada inolvidable: entregaron certificados internacionales a más de cien cintos negros

El acto se realizó en el Nodo Tecnológico y reunió a miembros de 1° a 6° Dan, quienes recibieron credenciales enviadas por la central de ITF desde Viena, Austria.

Hoy 11:28

Una jornada especial para el taekwonDo santiagueño se vivió en la tarde del 2 de mayo, con la entrega de Certificados-Credenciales ITF y FAAT a más de un centenar de cintos negros.

El acto protocolar se desarrolló en el salón auditorio del Nodo Tecnológico de Santiago del Estero, donde fueron reconocidos miembros de 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° Dan.

Las certificaciones fueron enviadas por la central de la International Taekwon-Do Federation (ITF) desde Viena, Austria, y entregadas en el marco de una ceremonia encabezada por autoridades y referentes de la disciplina.

El acto estuvo conducido por el staff de Masters TOKA-FAAT, integrado por SM Cpn. Facundo Ríos O., Mter. Claudio Salas, Mter. Ing. Miguel Von Rusz, Mter. Luis Gallo y Mter. Lic. Matías Ríos O.

Además, la ceremonia contó con la presidencia de GM Ing. Osvaldo Ríos Olivero, presidente de PTC y vicepresidente de FAAT.

Según destacaron desde la organización, esta fue la primera entrega de credenciales, mientras que las próximas se realizarán a miembros de las filiales de Buenos Aires, Mendoza, Sunchales, Santa Fe, y Río Grande, Tierra del Fuego.

Durante la jornada también se remarcó el trabajo de los masters e instructores, así como el acompañamiento de las familias en la formación de los practicantes.

El encuentro cerró con un mensaje de reconocimiento a los graduados y con la invitación a seguir transitando el camino del Sam Do, bajo el legado del Gral. Choi Hong Hi, fundador del Taekwon-Do, con el objetivo de aportar a la construcción de un mundo mejor y más pacífico.

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Fiscal pedirá la detención de tres jóvenes por la muerte de Malena en Frías
  2. 2. Una joven de 23 años denunció por abuso sexual a un compañero de trabajo
  3. 3. Violencia en un boliche santiagueño: un joven fue brutalmente golpeado y dos policías resultaron heridos
  4. 4. Las series coreanas que llegan a Netflix en mayo de 2026
  5. 5. Barrio Almirante Brown: un automovilista chocó a una trabajadora de delivery y se dio a la fuga
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT