El taekwondo santiagueño y una jornada inolvidable: entregaron certificados internacionales a más de cien cintos negros

El acto se realizó en el Nodo Tecnológico y reunió a miembros de 1° a 6° Dan, quienes recibieron credenciales enviadas por la central de ITF desde Viena, Austria.

Hoy 11:28

Una jornada especial para el taekwonDo santiagueño se vivió en la tarde del 2 de mayo, con la entrega de Certificados-Credenciales ITF y FAAT a más de un centenar de cintos negros.

El acto protocolar se desarrolló en el salón auditorio del Nodo Tecnológico de Santiago del Estero, donde fueron reconocidos miembros de 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° Dan.

Las certificaciones fueron enviadas por la central de la International Taekwon-Do Federation (ITF) desde Viena, Austria, y entregadas en el marco de una ceremonia encabezada por autoridades y referentes de la disciplina.

El acto estuvo conducido por el staff de Masters TOKA-FAAT, integrado por SM Cpn. Facundo Ríos O., Mter. Claudio Salas, Mter. Ing. Miguel Von Rusz, Mter. Luis Gallo y Mter. Lic. Matías Ríos O.

Además, la ceremonia contó con la presidencia de GM Ing. Osvaldo Ríos Olivero, presidente de PTC y vicepresidente de FAAT.

Según destacaron desde la organización, esta fue la primera entrega de credenciales, mientras que las próximas se realizarán a miembros de las filiales de Buenos Aires, Mendoza, Sunchales, Santa Fe, y Río Grande, Tierra del Fuego.

Durante la jornada también se remarcó el trabajo de los masters e instructores, así como el acompañamiento de las familias en la formación de los practicantes.

El encuentro cerró con un mensaje de reconocimiento a los graduados y con la invitación a seguir transitando el camino del Sam Do, bajo el legado del Gral. Choi Hong Hi, fundador del Taekwon-Do, con el objetivo de aportar a la construcción de un mundo mejor y más pacífico.