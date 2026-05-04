La Cañada abre los festejos del 133° aniversario con una jornada recreativa para niñas

Los festejos comenzarán con una actividad pensada para los más pequeños de la comunidad.

Hoy 18:35

En el marco del 133° aniversario de La Cañada, este lunes 4 de mayo se llevará a cabo una propuesta especialmente pensada para las más pequeñas de la comunidad. Se trata de una tarde recreativa con actividades de spa, juegos y sorpresas, destinada a niñas de entre 6 y 14 años, que tendrá lugar desde las 16 en el espacio Morenito Suárez. La iniciativa marcará el inicio de una serie de actividades programadas por el aniversario de la localidad.

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La jornada apunta a generar un espacio de encuentro, recreación y disfrute, donde las niñas puedan compartir una experiencia diferente en un entorno cuidado y pensado para ellas. Desde la organización destacaron que el objetivo es “mimar, jugar y compartir la alegría de ser de La Cañada”, fortaleciendo los vínculos comunitarios a través de propuestas inclusivas.

El comisionado municipal, Cristian Abiakel, puso en valor el inicio de estas celebraciones y destacó la importancia de generar espacios para toda la comunidad. “Este aniversario nos encuentra trabajando para que cada vecino pueda sentirse parte de los festejos. Empezamos con las más pequeñas, pero vamos a continuar con actividades para todas las edades”, señaló.

Finalmente, remarcó que “ver a los niños y niñas felices es una de nuestras mayores motivaciones, por eso impulsamos este tipo de propuestas que fortalecen el sentido de pertenencia y la participación”.