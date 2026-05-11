El próximo fin de semana no habrá fútbol local por la Fiesta Grande del Señor de los Milagros de Mailín

La actividad oficial quedará suspendida en todas las categorías durante el próximo fin de semana debido al operativo policial afectado a la tradicional celebración religiosa del 17 de mayo.

Hoy 13:02

La Liga Santiagueña de Fútbol no tendrá actividad el próximo fin de semana en ninguna de sus categorías debido a la realización de la Fiesta Grande en honor al Fiesta Grande del Señor de los Milagros de Mailín, una de las celebraciones más importantes de la provincia.

La decisión se debe a que la mayoría de los efectivos policiales estarán afectados al operativo de seguridad previsto para los actos y celebraciones del 17 de mayo, lo que imposibilita garantizar la cobertura habitual en los distintos escenarios deportivos de la provincia.

De esta manera, no habrá programación de partidos en Primera División, Reserva, Femenino ni en las divisiones formativas, tanto en la capital santiagueña como en el interior. La medida alcanza a todas las competencias organizadas por la Liga Santiagueña.

Por su parte, Mitre y Sarmiento si tendrán actividad en sus respectivas competencias de la Primera Nacional y Federal A.