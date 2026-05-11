Referentes de la cultura santiagueña se sumaron a la convocatoria por la Marcha Federal Universitaria

Artistas y gestores culturales llamaron a defender la universidad pública y a participar de la movilización prevista para este martes en Santiago del Estero.

Hoy 12:58

Destacados referentes del ámbito cultural de Santiago del Estero participaron de un video institucional convocando a la comunidad a sumarse a la 4ª Marcha Federal Universitaria, que se realizará este martes en defensa de la universidad pública y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

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La iniciativa reúne las voces de Roberto Cantos y Julio Paz, integrantes del emblemático Dúo Coplanacu; del músico Manuel Orellana, integrante de Orellana Lucca; del artista Demi Carabajal; de la gestora cultural Teresa Castronuovo y del lutier Froilán González.

A través de mensajes breves y directos, los referentes destacaron la importancia de defender la universidad pública como espacio de formación, inclusión, desarrollo cultural y generación de oportunidades para miles de jóvenes santiagueños y argentinos.

La participación de figuras representativas de la cultura local busca además reforzar el carácter colectivo de la convocatoria, entendiendo a la universidad pública como un patrimonio social que atraviesa distintos sectores de la comunidad.

Desde la organización remarcaron que el acompañamiento del ámbito cultural refleja el compromiso de artistas y trabajadores de la cultura con la educación pública, la ciencia, la investigación y el acceso al conocimiento.

La marcha se realizará este martes con concentración a las 9.30 en la sede central de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, desde donde partirá la movilización hacia Plaza Libertad.

La convocatoria es impulsada de manera conjunta por la UNSE, los gremios docentes y nodocentes y la Asamblea Universitaria Permanente de Santiago del Estero, en el marco de una jornada nacional de defensa del sistema universitario público argentino.