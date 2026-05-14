"El proyecto de ley de Carolina Losada tiene un efecto silenciador sobre las víctimas"

Así lo consideró en diálogo con Radio Panorama la licenciada en psicología Cecilia Escobar, a propósito del proyecto de ley de falsas denuncias de abuso presentado por la senadora por Santa Fe.

Hoy 13:34

En diálogo con Radio Panorama, la psicóloga Cecilia Escobar, integrante de la organización Familias Protectoras, expresó su preocupación por el proyecto de ley sobre falsas denuncias de abuso impulsado por la senadora por Santa Fe Carolina Losada, al considerar que la iniciativa podría tener consecuencias negativas para las víctimas.

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“Sentimos que tiene un efecto silenciador sobre las víctimas, viene a perpetuar que el silencio se mantenga”, afirmó Escobar. En ese sentido, sostuvo que la propuesta “está puesta especialmente para continuar con el adoctrinamiento sobre las mujeres y las víctimas de abuso sexual”, y advirtió que la posibilidad de enfrentar sanciones penales podría desalentar las denuncias.

La especialista remarcó que denunciar un abuso implica una fuerte carga emocional y exposición, y que con este proyecto “se suma la revictimización y la amenaza de ir presos”. Además, subrayó que en muchos casos “las pruebas no alcanzan y la palabra de la víctima desde el minuto uno está puesta en duda”.

Cecilia Escobar en Radio Panorama.

Respecto al abordaje de estos casos, explicó que desde su espacio se trabaja respetando estrictamente los protocolos judiciales, acompañando tanto a las víctimas como a sus familias. “El acompañamiento no es solo práctico, sino también emocional, porque muchas veces los tutores tienen miedo, son perseguidos o amenazados”, indicó.

Escobar también se refirió a las dificultades probatorias en los casos de abuso: “Los depredadores se sienten poderosos porque actúan en espacios de privacidad donde no hay testigos. Muchas veces contamos solo con el testimonio de la víctima”, señaló. En ese marco, sostuvo que el trabajo profesional consiste en sostener ese relato y evidenciar las secuelas que dejan estas situaciones.

Finalmente, cuestionó los fundamentos del proyecto al plantear interrogantes sobre cómo se determinaría un “falso informe” psicológico. “¿Cuál es el modo de establecerlo, teniendo en cuenta que las evaluaciones se realizan en el ámbito del consultorio?”, expresó.

En su análisis, Escobar vinculó la discusión con una problemática cultural más amplia: “Existe una cultura patriarcal donde se pone en duda la palabra de mujeres y menores. Antes se decía que los niños mentían; hoy se cuestiona a las madres o a las profesionales que acompañan”, concluyó.