Úbeda empieza a definir el equipo de Boca para una final anticipada ante Cruzeiro

El entrenador ya trabaja en el once para el duelo clave por Copa Libertadores y deberá meter mano por las bajas de Santiago Ascacíbar y Adam Bareiro. Ander Herrera aparece como una fija para volver al equipo.

Hoy 18:00

Después del duro golpe que significó la eliminación frente a Huracán en el Torneo Apertura, en Boca ya dieron vuelta la página y pusieron el foco en el trascendental encuentro ante Cruzeiro por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Con cinco días por delante para preparar el partido, Claudio Úbeda comenzó a delinear el equipo que saldrá a la cancha el próximo martes desde las 21.30 en La Bombonera.

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El entrenador sabe que tendrá dos bajas obligadas para un compromiso decisivo. Por un lado, Santiago Ascacíbar no podrá estar tras haber sido expulsado en el encuentro ante Barcelona de Guayaquil, luego de una dura infracción sobre Milton Céliz. Mientras espera la sanción oficial de la CONMEBOL, el “Xeneize” ya da por descontado que el mediocampista se perderá, como mínimo, el choque frente al conjunto brasileño.

En ese contexto, la principal novedad pasa por la recuperación de Ander Herrera, quien dejó atrás el desgarro grado II en el isquiotibial izquierdo sufrido en la entrada en calor del partido frente a Defensa y Justicia. El español aparece como el principal candidato para ocupar el lugar del “Ruso” en la mitad de la cancha.

De todos modos, Úbeda analiza otras variantes. Una posibilidad es el ingreso de Tomás Belmonte, lo que mantendría una estructura similar aunque con características diferentes en el mediocampo. La otra alternativa es apostar por Exequiel Zeballos, en un esquema mucho más ofensivo que podría transformarse en un 4-3-3 o incluso en un 4-4-2 asimétrico, con el “Chango” recostado por la izquierda y Tomás Aranda moviéndose desde la derecha hacia el centro.

La otra ausencia importante será la de Adam Bareiro, quien sufrió un doble desgarro en el partido ante Huracán y quedó descartado. Todo indica que su reemplazante será Milton Giménez, aunque en las últimas horas apareció una noticia alentadora para el mundo azul y oro: Edinson Cavani ya trabaja a la par del grupo e intentará llegar, al menos, para integrar la lista de convocados.

Sin embargo, el delantero uruguayo todavía no estaría en condiciones físicas de ser titular debido a la poca continuidad que tuvo en el año. Entre problemas lumbares y lesiones musculares, apenas disputó dos encuentros en la temporada, frente a Platense y Racing.

Otra de las dudas del entrenador pasa por el lateral derecho. El nivel de Marcelo Weigandt no viene conformando ni al cuerpo técnico ni a los hinchas, que lo silbaron cuando salió reemplazado ante Huracán. En ese sector, quien gana terreno es Malcom Braida, que ingresó en esa posición durante el segundo tiempo del último partido. Más atrás aparece la opción de Nicolás Figal, defensor central que también puede desempeñarse como marcador de punta.

Actualmente, Boca suma seis puntos en el Grupo D y se ubica tercero, por detrás de Universidad Católica y Cruzeiro, ambos con siete unidades. Por eso, el duelo del martes aparece prácticamente como una final para el equipo de Úbeda, que necesita ganar para no depender de otros resultados y mantenerse con chances concretas de clasificar a la próxima fase de la Copa Libertadores.