Tras el golpazo en el Apertura, Rosario Central va por la clasificación los octavos de la Copa Libertadores

El Canalla, que viene de quedar en el camino ante River en el plano local, recibirá hoy a Universidad Central de Venezuela por la quinta fecha del Grupo H.

Hoy 06:10

Rosario Central recibirá este martes a Universidad Central de Venezuela, desde las 19, en el estadio Gigante de Arroyito, por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. El partido será dirigido por el brasileño Flavio De Souza y contará con transmisión de Fox Sports 2.

El Canalla llega a este compromiso después de un duro golpe en el Torneo Apertura, donde quedó eliminado en semifinales tras perder 1-0 ante River. Sin embargo, tendrá una rápida oportunidad de recuperación en el plano internacional, ya que puede asegurar su clasificación a los octavos de final con una jornada de anticipación.

El equipo rosarino encaminó su pase con una muy buena campaña en la fase de grupos. Tras empatar sin goles ante Independiente del Valle en el debut, hilvanó tres victorias consecutivas: venció 1-0 a Libertad en Asunción, volvió a ganarle al conjunto paraguayo en Rosario y goleó 3-0 a Universidad Central en Caracas. Central lidera la zona con 10 puntos.

Con ese panorama, un empate le alcanzará al equipo rosarino para meterse entre los 16 mejores de la Libertadores. En caso de ganar, quedará muy cerca de finalizar primero en el grupo, aunque deberá esperar lo que ocurra más tarde entre Independiente del Valle y Libertad.

Universidad Central, por su parte, suma 6 unidades y ocupa el tercer lugar de la zona. El conjunto venezolano consiguió sus puntos tras vencer 3-1 a Libertad y 2-0 a Independiente del Valle, aunque cayó ante Central y también frente al equipo ecuatoriano.

Para el Tricolor, el partido en Rosario también será clave. Un empate le permitiría asegurar, como mínimo, el tercer puesto y la posibilidad de disputar los playoffs de la Copa Sudamericana. En cambio, un triunfo lo metería de lleno en la pelea por un lugar en los octavos de final de la Libertadores.

En el torneo venezolano, Universidad Central también atraviesa un buen presente: marcha primero en el Grupo A de la fase campeonato y, si gana los dos partidos que le quedan, accederá a la final del certamen local.

Datos del partido

Hora: 19

TV: Fox Sports 2

Árbitro: Flavio De Souza (Brasil)

VAR: Daniel Nobre (Brasil)

Estadio: Gigante de Arroyito