España: investigan por corrupción al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero

Por su participación en el rescate con dinero público de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. Está sospechado de tráfico de influencias, falsedad documental y organización criminal. Tendrá que presentarse a declarar el 2 de junio.

Hoy 07:51

El ex presidente español José Luis Rodriguez Zapatero está siendo investigado por presunta corrupción en el rescate con dinero público de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

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Rodríguez Zapatero, quien gobernó entre 2004 y 2011, se convierte en el primer ex presidente de España investigado. Tendrá que presentarse a declarar ante la Audiencia Nacional el 2 de junio.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga si Rodríguez Zapatero pudo haber participado en el posible desvío de parte de los 53 millones de euros que el gobierno de Pedro Sánchez facilitó a la aerolínea en forma de préstamo, como hizo con otras compañías.

Está sospechado de tráfico de influencias, falsedad documental y organización criminal.

En la mañana de este martes, la Policía registró la oficina del ex presidente sobre la la calle Ferraz de Madrid, a metros de la sede nacional del PSOE, el partido al que pertenece Zapatero.

Otro operativo revisaba el despacho de la firma Whathefav S.L., la empresa de marketing digital que pertenece a las hijas del ex presidente.

La investigación judicial, que desde marzo hasta este martes estaba bajo secreto de sumario, se basa en una querella presentada por Manos limpias, la organización ultraconservadora que se define como sindicato de funcionarios públicos, que también inició la causa contra la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

Tanto en la denuncia contra la mujer del jefe del gobierno como en la querella contra Rodríguez Zapatero, Manos limpias utiliza como fuentes recortes periodísticos, datos publicados por portales o declaraciones de youtubers.

En el caso del ex presidente, la querella presentada antes el juzgado número 15 de Madrid parte de las declaraciones de un arrepentido en un programa de televisión y en las afirmaciones de un youtuber según las cuales José Luis Rodríguez Zapatero habría cobrado una comisión de 10 millones de euros para mediar en el rescate de Plus Ultra y que presuntamente habría escondido ese dinero en una cuenta bancaria en Panamá.

Sobre las ayudas que varias compañías recibieron en España durante la pandemia, en julio de 2020, el gobierno de Sánchez creó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas para amortiguar el impacto del covid en la actividad económica del país.

En total, ese fondo destinó 740 millones de euros para rescatar a las aerolíneas Air Europea, Volotea, Air Nostrum y Plus Ultra.

El rescate de Plus Ultra estuvo envuelto en polémica desde el inicio ya que se la consideraba una empresa de poca relevancia en el panorama de las aerolíneas españolas y con alto riesgo de cese de actividad aún antes de la pandemia.

La Fiscalía Anticorrupción investiga, desde 2024, el posible desvío del dinero que la aerolínea recibió como préstamo estatal. Se intenta dilucidar si lo habría utilizado para saldar créditos en el exterior de una sospechada organización criminal que se dedicaría a blanquear dinero ilegal procedente de Venezuela.

Plus Ultra le habría pagado a la consultora Análisis Relevante para la cual trabajó el ex presidente socialista Rodríguez Zapatero.

La empresa, creada en 2020 por Julio Martínez Martínez, compañero de running matinal del ex presidente, habría funcionado como “conseguidora” de algunos beneficios para la aerolínea.

Análisis Relevante, que figura inscripta en Madrid aunque sin empleados, le pagó al Rodríguez Zapatero, a lo largo de seis años, 463.000 euros por tareas de consultoría y asesoramiento.

“No he tenido nunca ninguna relación con Plus Ultra”, dijo el ex presidente hace meses ante una comisión del Senado.

Sí reconoció haber sugerido a la consultora la contratación de la empresa de sus hijas, Laura y Alba, para tareas de comunicación y marketing.

Este martes, mientras los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional revisaban las oficinas de What the Fav y secuestraban documentación de la firma, las hijas de Rodríguez Zapatero estaban presentes junto a su abogada.



Fuente: diario Clarín.