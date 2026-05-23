Manchester City se mete en la pelea por Enzo Fernández y complica al Real Madrid

El futuro entrenador de los Citizens, Enzo Maresca, quiere volver a dirigir al volante argentino y podría generar un efecto dominó que acerque a Rodri al Bernabéu.

Hoy 15:05

El mercado de pases europeo empieza a tomar temperatura y Enzo Fernández aparece como uno de los nombres más codiciados del momento. Cuando parecía que el gran interesado era el Real Madrid, ahora surgió un competidor de enorme peso: Manchester City.

El conjunto inglés, que se prepara para iniciar una nueva era tras la salida de Pep Guardiola, tendría decidido avanzar por el mediocampista argentino a pedido de Enzo Maresca, quien se perfila como el nuevo entrenador de los Citizens luego de su paso por Chelsea.

Maresca conoce muy bien al campeón del mundo y considera que puede convertirse en una pieza clave para renovar el mediocampo del City. Por eso, según informó Sky Sports, ya existieron los primeros contactos entre el club inglés y el entorno del futbolista.

La operación, sin embargo, no sería sencilla. Chelsea no tiene intenciones de desprenderse fácilmente de una de sus principales figuras y el precio de salida rondaría los 100 millones de euros.

Antes de tomar cualquier decisión, el futuro de Enzo también dependerá de una conversación importante con Xabi Alonso, quien asumió recientemente como entrenador del Chelsea tras la salida de Liam Rosenior. El técnico español evaluará el rol que tendrá el argentino dentro del nuevo proyecto deportivo del club londinense.

Mientras tanto, en el Real Madrid siguen atentamente cada movimiento. El nombre de Enzo Fernández aparece desde hace tiempo en la carpeta de Florentino Pérez, que lo considera un refuerzo ideal para potenciar el mediocampo del Merengue de cara al futuro.

Sin embargo, el posible desembarco del argentino en Manchester podría desencadenar otro movimiento que entusiasma aún más en el Santiago Bernabéu: la llegada de Rodri.

El mediocampista español todavía no renovó su contrato con Manchester City, vínculo que finaliza dentro de un año. Además, la salida de Guardiola podría influir directamente en su futuro y abrirle la puerta a una posible salida.

Hace algunos meses, el propio Rodri reconoció que le gustaría volver a jugar en España en algún momento de su carrera y evitó cerrar las puertas a una posible transferencia al Real Madrid.

En ese contexto, si el City concreta la llegada de Enzo Fernández para reforzar el mediocampo, la salida del volante español podría acelerarse y el conjunto madrileño ya se mantiene expectante ante esa posibilidad.

Todo indica que el futuro del campeón del mundo argentino será uno de los grandes temas del próximo mercado europeo y que varios gigantes del continente están dispuestos a protagonizar una verdadera batalla por quedarse con él.