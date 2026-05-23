En medio de los rumores sobre Boca, Nahitan Nández no irá al Mundial con Uruguay

Bielsa decidió no convocar al mediocampista por motivos extrafutbolísticos, mientras su futuro sigue abierto entre una renovación en Arabia, ofertas del exterior y el deseo de volver al Xeneize.

Hoy 14:41

Nahitan Nández no jugará el Mundial 2026 con Uruguay. El mediocampista recibió en las últimas horas la comunicación de que Marcelo Bielsa no lo incluirá en la lista definitiva para la Copa del Mundo por motivos extrafutbolísticos.

La decisión representa un golpe fuerte para el jugador de 30 años, que había sido una pieza habitual durante las Eliminatorias Sudamericanas. Nández fue titular en 13 de los 18 partidos de la Celeste en el camino mundialista, por lo que su ausencia genera sorpresa.

Según trascendió, la determinación de Bielsa no responde a cuestiones futbolísticas, sino a factores externos que el entrenador consideró importantes al momento de definir la nómina.

La noticia llega en medio de los rumores sobre una posible vuelta de Nández a Boca, club en el que jugó entre 2017 y 2019 y donde ganó la Superliga y la Supercopa Argentina.

Su representante, Pablo Bentancur, habló públicamente sobre la situación y dejó un mensaje directo para el Xeneize. “Él tiene un amor por Boca, pero hoy lo veo difícil. En este caso se tiene que mover el equipo por él”, expresó en diálogo con Carve Deportiva.

El agente también confirmó que el jugador tiene otras posibilidades sobre la mesa. Al-Qadisiya, su actual club en Arabia Saudita, ya le hizo llegar una oferta de renovación. Además, recibió una propuesta importante desde México y cuenta con el interés de dos clubes italianos.

“Nández tiene un año más de contrato y ya tiene oferta para renovar. Recibimos una oferta muy importante de México y en Italia hay dos clubes más”, detalló Bentancur.

De todos modos, el deseo de regresar a Boca sigue latente. El propio Nández contó tiempo atrás que mantiene conversaciones informales con Juan Román Riquelme, incluso con mensajes en tono de broma sobre una posible vuelta.

“Un poco en chiste me mandó un mensaje diciéndome si iba a seguir de vacaciones en Arabia y si quería volver a Boca”, había revelado el mediocampista.

La operación, sin embargo, no aparece sencilla. Nández tiene una cláusula de salida de cinco millones de euros y Boca debería negociar con Al-Qadisiya para intentar destrabar su regreso.

Ahora, su ausencia en el Mundial podría modificar el escenario. Sin la Copa del Mundo en el horizonte inmediato, el mediocampista deberá definir si continúa en Arabia, acepta alguna propuesta del exterior o si finalmente apuesta por volver a un fútbol más competitivo, con Boca como gran ilusión pendiente.