Belgrano llega a la final ante River con una baja sensible y una duda en el equipo

Ricardo Zielinski no podrá contar con uno de sus titulares para el duelo decisivo del Torneo Apertura y todavía define una variante en el mediocampo.

Hoy 18:00

Belgrano ultima detalles para afrontar uno de los partidos más importantes de su historia. Este domingo, desde las 15.30, el Pirata se medirá ante River en el estadio Mario Alberto Kempes, por la final del Torneo Apertura.

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De cara al duelo decisivo, Ricardo Zielinski no podrá contar con Lisandro López, una baja sensible en la estructura defensiva del equipo. El defensor se lesionó en la semifinal ante Argentinos Juniors y quedó descartado para la definición frente al Millonario.

Su lugar será ocupado por el juvenil Agustín Falcón, quien ya había ingresado durante el partido ante el Bicho tras la lesión de López. Falcón jugaría como lateral derecho, mientras que Leonardo Morales volvería a su posición natural en la zaga central para acompañar al riojano Alexis Maldonado.

Aunque el equipo está prácticamente definido, Zielinski mantiene una duda en el sector izquierdo del mediocampo. La incógnita pasa por sostener a Francisco González Metilli como titular o apostar por Juan Velázquez.

Por ahora, Velázquez tendría una leve ventaja para estar desde el arranque. Su ingreso le aportaría mayor recorrido al equipo, especialmente en el retroceso, y le permitiría al Pirata reforzar la banda izquierda en un partido que demandará mucha concentración táctica.

El plantel se entrenó en el predio de Villa Esquiú, con trabajos livianos y especial atención en la pelota parada, un aspecto que puede ser determinante en una final cerrada.

Más tarde, la delegación partirá rumbo al Gigante de Alberdi, donde los hinchas realizarán un banderazo para acompañar al equipo antes del encuentro decisivo. Está previsto que los jugadores salgan al campo a las 19.05 para recibir el apoyo del pueblo celeste.

El probable equipo de Belgrano ante River

Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrián Sporle; Emiliano Rigoni, Santiago Longo, Adrián Sánchez, Juan Velázquez o Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini.