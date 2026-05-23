Jornada reflexiva en Icaño sobre el protagonismo de las mujeres en la Revolución de Mayo

La actividad se desarrolló en el Colegio Hipólito Yrigoyen con una propuesta educativa y patriótica que puso en valor el rol de las mujeres en la gesta de 1810.

Hoy 21:07

El Colegio Hipólito Yrigoyen de la localidad de Icaño fue escenario de una jornada educativa patriótica con perspectiva de género, en la que se reflexionó sobre el rol fundamental de las mujeres en la Revolución de Mayo.

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La propuesta se desarrolló en el marco de la semana del 25 de Mayo y estuvo orientada a revalorizar la participación femenina en los procesos históricos de la independencia argentina, a través de distintas actividades pedagógicas con estudiantes de diversas divisiones del establecimiento.

La iniciativa fue organizada de manera conjunta entre docentes del Colegio Hipólito Yrigoyen y estudiantes en formación de la carrera de Psicología del I.F.D N° 15 de la ciudad de Colonia Dora, quienes impulsaron espacios de reflexión y trabajo áulico en torno a figuras históricas femeninas.

Entre ellas se destacó la figura de María Remedios del Valle, reconocida por su participación en las guerras por la independencia y nombrada por el general Manuel Belgrano como “Madre de la Patria” y Capitana del Ejército del Norte.

Durante la jornada, los estudiantes participaron activamente de las distintas actividades propuestas, centradas en visibilizar el aporte de las mujeres en el proceso independentista, generando un espacio de intercambio y aprendizaje colectivo.

El encuentro culminó con el acto protocolar por el 25 de Mayo y la entrega de un cuadro pintado a mano con la imagen de María Remedios del Valle, obra de la joven artista dorense Tatiana Catan, destinado a la institución educativa.

Finalmente, la vicerrectora del establecimiento, Patricia Carrizo, encabezó el cierre del acto y agradeció el trabajo realizado, destacando especialmente la labor de los docentes Cecilia Silvestroni y Jonathan Guzmán, quienes coordinaron el proyecto interinstitucional junto a los estudiantes y docentes en formación.