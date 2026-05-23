Cayó en una estafa virtual tras una venta por Facebook y perdió más de $5 millones

La víctima, una mujer de 50 años de Las Termas de Río Hondo, fue engañada mediante una maniobra digital que incluyó falsos depósitos, llamadas telefónicas y préstamos no autorizados.

Hoy 21:15

Una mujer de 50 años denunció haber sido víctima de una estafa virtual millonaria en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, tras una operación de compra-venta iniciada a través de la red social Facebook.

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La presentación fue realizada en la Comisaría Comunitaria N° 40, donde la damnificada —identificada con las iniciales P.A.L., domiciliada en el barrio Sector El Alto— relató cómo se desarrolló el engaño que terminó con la pérdida de más de 5 millones de pesos.

Según la denuncia, todo comenzó cuando su yerno publicó una mesa en venta. A partir de allí, una mujer se contactó manifestando interés en la compra y dijo que su hermano continuaría la negociación. Luego, un hombre tomó contacto directo y acordó concretar la operación.

En ese contexto, el supuesto comprador solicitó un número de cuenta distinto al del vendedor original, lo que dio inicio a la maniobra fraudulenta.

La víctima afirmó haber recibido un supuesto comprobante de depósito por $1.900.000, pero posteriormente el estafador alegó un “error” en la transferencia y comenzó a guiarla telefónicamente para realizar devoluciones de dinero.

En medio de esa confusión, la mujer terminó transfiriendo $2.222.222. Además, detectó que desde una de sus cuentas se habría generado un préstamo no autorizado por $900.000, y otro crédito adicional de $2.000.000 desde otra cuenta bancaria, fondos que luego habrían sido derivados a terceros.

La denunciante también señaló haber recibido múltiples llamados desde distintos números y provincias, lo que refuerza la sospecha de que se trató de una maniobra coordinada por varias personas.

La causa quedó en manos de la Comisaría Comunitaria N° 40, bajo directivas del fiscal Rafael Zanni, quien dispuso las primeras medidas investigativas para rastrear a los responsables de la estafa.