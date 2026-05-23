Cayó en una estafa virtual tras una venta por Facebook y perdió más de $5 millones

La víctima, una mujer de 50 años de Las Termas de Río Hondo, fue engañada mediante una maniobra digital que incluyó falsos depósitos, llamadas telefónicas y préstamos no autorizados.
Una mujer de 50 años denunció haber sido víctima de una estafa virtual millonaria en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, tras una operación de compra-venta iniciada a través de la red social Facebook.
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La presentación fue realizada en la Comisaría Comunitaria N° 40, donde la damnificada —identificada con las iniciales P.A.L., domiciliada en el barrio Sector El Alto— relató cómo se desarrolló el engaño que terminó con la pérdida de más de 5 millones de pesos.
Según la denuncia, todo comenzó cuando su yerno publicó una mesa en venta. A partir de allí, una mujer se contactó manifestando interés en la compra y dijo que su hermano continuaría la negociación. Luego, un hombre tomó contacto directo y acordó concretar la operación.
En ese contexto, el supuesto comprador solicitó un número de cuenta distinto al del vendedor original, lo que dio inicio a la maniobra fraudulenta.
La víctima afirmó haber recibido un supuesto comprobante de depósito por $1.900.000, pero posteriormente el estafador alegó un “error” en la transferencia y comenzó a guiarla telefónicamente para realizar devoluciones de dinero.
En medio de esa confusión, la mujer terminó transfiriendo $2.222.222. Además, detectó que desde una de sus cuentas se habría generado un préstamo no autorizado por $900.000, y otro crédito adicional de $2.000.000 desde otra cuenta bancaria, fondos que luego habrían sido derivados a terceros.
La denunciante también señaló haber recibido múltiples llamados desde distintos números y provincias, lo que refuerza la sospecha de que se trató de una maniobra coordinada por varias personas.
La causa quedó en manos de la Comisaría Comunitaria N° 40, bajo directivas del fiscal Rafael Zanni, quien dispuso las primeras medidas investigativas para rastrear a los responsables de la estafa.