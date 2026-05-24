El Inter Miami de Messi visita a Philadelphia antes del receso mundialista

Las Garzas jugarán este domingo desde las 20 por la MLS, con el objetivo de seguir en la pelea por la cima de la Conferencia Este.

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Inter Miami afrontará este domingo su último partido antes del receso mundialista. El equipo comandado por Lionel Messi visitará a Philadelphia Union, desde las 20, en el Nu Stadium, por la semana 15 de la temporada regular de la MLS 2026.

Las Garzas llegan en un buen momento después de haber dejado atrás la dura derrota por 4-3 ante Orlando City en el Clásico del Sol. Tras ese golpe, el equipo consiguió tres victorias consecutivas: 4-2 ante Toronto FC, 5-3 frente a FC Cincinnati y 2-0 contra Portland Timbers.

Esa racha positiva le permitió a Inter Miami trepar al segundo puesto de la Conferencia Este, con 28 puntos, a solo dos unidades del líder Nashville SC, que además tiene un partido menos disputado.

Más allá de la pelea por la cima, el gran interrogante en el conjunto de Florida pasa por el futuro del banco de suplentes. Guillermo Hoyos tomó el mando del equipo tras la sorpresiva renuncia de Javier Mascherano, aunque su continuidad para el segundo semestre no está asegurada.

El entrenador podría regresar a su rol anterior como Director Deportivo, mientras la dirigencia define qué camino tomará de cara a la segunda parte de la temporada.

Del otro lado estará Philadelphia Union, que atraviesa un presente muy complicado. El equipo marcha último en la Conferencia Este con apenas 7 puntos en 14 partidos y, hasta el momento, es el conjunto más débil de toda la MLS.

Su única victoria en la temporada fue a mediados de abril, cuando derrotó 2-1 a Montreal como visitante. Desde entonces, no logró encontrar regularidad y llega golpeado al duelo ante el equipo de Messi.

Inter Miami buscará aprovechar este escenario para sumar otro triunfo, sostener su buen momento y llegar al parate mundialista lo más cerca posible de la cima.

Datos del partido

Hora: 20

TV: Apple TV

Árbitro: Rosendo Mendoza

Estadio: Nu Stadium