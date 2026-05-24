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Choque violento entre un auto y un caballo en la ruta 36 en Salta

Un accidente grave en la Ruta Provincial 36, a la altura de Potreros de Quijano, dejó dos personas heridas y generó alarma entre los conductores de la zona.

Hoy 01:20

En la noche del viernes, ocurrió un grave accidente vial en la Ruta Provincial 36, específicamente en Potreros de Quijano, que resultó en dos personas heridas. Este siniestro ha suscitado preocupación entre los conductores que transitan por la zona.

Según reportes de medios locales, el incidente involucró a un automóvil Fiat y un caballo que se encontraba en la carretera. Las causas del choque, que fue de considerable violencia, aún no han sido determinadas.

El conductor del vehículo, un joven de aproximadamente 25 años, y el jinete del caballo fueron asistidos y luego trasladados al hospital Joaquín Corbalán de Rosario de Lerma para recibir atención médica.

Informes preliminares indican que el jinete, un hombre mayor, sufrió lesiones significativas, mientras que el conductor del auto también resultó herido en el incidente.

Testigos presentes en el lugar del accidente mencionaron que el jinete estaba transportando otros caballos al momento del siniestro. Sin embargo, las circunstancias exactas deberán ser investigadas por las autoridades pertinentes.

Las imágenes del choque han comenzado a difundirse en diversas redes sociales, evidenciando la magnitud del impacto que tuvo lugar en esta transitada ruta del Valle de Lerma.

Hasta el momento, no se ha recibido información oficial sobre el estado de salud actual de los involucrados en el accidente.

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