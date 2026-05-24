“La noche de los fuegos”, la imperdible previa del Concurso de Asado con Cuero y Locro criollo en Sumampa

La noche de este domingo 24 será especial en la ciudad del departamento Quebrachos. Se enciende el fuego que durante la jornada patria del 25 de mayo dará vida a una fiesta popular que convoca a miles y miles de personas.

Hoy 07:53

La ciudad de Sumampa, cabecera del departamento Quebrachos, se viste de fiesta con la décimo primera edición del Concurso Nacional de Asado con Cuero y Locro Criollo, cita imperdible con la cultura y gastronomía santiagueña que ya inició la cuenta regresiva hacia lo que será un lunes patrio inolvidable.

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El Camping Municipal de Sumampa ya está dispuesto y en la noche de este domingo será escenario también de “La Noche de los Fuegos”, una vigilia preparada por las autoridades para pasar las horas previas al concurso en un clima festivo y de amigos.

“Es una previa hermosa, en la que se calientan los hornos y los concursantes preparan las achuras de los animales que asarán al día siguiente”, explicaron los organizadores. La actividad de este domingo arrancará a las 19.30, indicaron desde el municipio conducido por Fernando Bernasconi.

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“La Noche de los Fuegos” contará con la actuación de Omar “Chimpa” Nuñez, Yoni Cejas, Dúo Malagueño, La Banda de Esteban y Chiqui, El Revuelo, Alta Vibra y DJ Nacho Monje. La danza, por su parte, estará a cargo del Ballet Ojo de Agua y la Academia “Danzarte” de Sol de Julio.