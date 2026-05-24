Últimos detalles: Trump anunció que EEUU está negociando un acuerdo de paz con el régimen de Irán

El comunicado llegó luego de que tanto el Ministerio de Exteriores de Irán como el secretario Marco Rubio, y los mediadores de Pakistán aseguraron que las negociaciones de paz avanzaron de manera importante.

Hoy 08:04

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en una publicación en Truth Social que se encuentran “debatiendo” los detalles finales de un acuerdo que será anunciado en breve con el régimen de Irán y que incluye la reapertura del Estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de petróleo.

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La declaración surge tras semanas de negociaciones multilaterales, en las que participaron líderes de algunos paises como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán,Turquía, Egipto, Jordania y Baréin, como confirmó el propio Trump.

“Se ha negociado un acuerdo, pendiente de su finalización, entre los Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán y los demás países mencionados. Por otra parte, mantuve una conversación telefónica con el Primer Ministro israelí, Bibi Netanyahu, la cual también transcurrió muy bien. Actualmente se están discutiendo los aspectos y detalles finales del Acuerdo, que se anunciarán próximamente. Además de muchos otros elementos del Acuerdo, se abrirá el Estrecho de Ormuz. ¡Gracias por su atención a este asunto!“, anunció el mandatario.

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El comunicado de Trump llegó luego de que tanto el Ministerio de Exteriores de Irán como el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y los mediadores de Pakistán aseguraron durante la jornada que las negociaciones de paz avanzaron de manera importante. Estas declaraciones de las distintas partes reflejaron el progreso alcanzado en las conversaciones para alcanzar un acuerdo.

Donald Trump alteró su agenda personal y oficial luego de que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán ingresaron en una fase crítica. El presidente decidió cancelar su viaje a Nueva Jersey y su asistencia a la boda de su hijo Donald Trump Jr., programada en las islas Bahamas. La ceremonia unió a Trump Jr. y Bettina Anderson en un evento privado.

El mandatario habia comunicado ayer públicamente que, aunque deseaba estar presente con su hijo y con su futura nuera, las circunstancias vinculadas al gobierno le impidieron viajar. Expresó que “resultaba importante quedarse en Washington, en la Casa Blanca, durante este período tan importante”.

Además, antes de este anuncio sobre el debate del acuerdo, Trump dijo este sábado que Estados Unidos e Irán estaban “cada vez más acerca” de alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto.

Durante una entrevista con la cadena CBS, el presidente norteamericano también advirtió que, de no llegar a un acuerdo, “nos encontraremos ante una situación en la que ningún país habrá sufrido jamás un golpe tan duro como el que están a punto de recibir”.

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Por su parte, Marco Rubio expresó esta jornada desde Nueva Delhi que ve factible un acuerdo entre Irán y Estados Unidos en los próximos días, en medio del aumento de los esfuerzos diplomáticos para contener la tensión en Medio Oriente.

“Hay una chance de que, ya sea más tarde hoy, mañana o en un par de días, tengamos algo para anunciar”, declaró el secretario de Estado norteamericano ante la prensa, expresando su esperanza de recibir “buenas noticias”, señaló.

Con respecto a los dichos del régimen iraní, El presidente del Parlamento y principal negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, aseguró que Irán reforzó su capacidad militar durante el alto el fuego y advirtió que responderán con dureza si Donald Trump ordena retomar los ataques.

“Nuestras fuerzas armadas se han reconstruido durante el período de alto el fuego de tal manera que, si Trump comete otra insensatez y reinicia la guerra, sin duda será más devastador y amargo para Estados Unidos que el primer día del conflicto”, señaló Ghalibaf en redes sociales.

Las palabras de Ghalibaf coincidieron con informes que indican que Irán retomó la fabricación de drones durante el alto el fuego iniciado en abril. Según fuentes vinculadas a los servicios de inteligencia de Estados Unidos, esto demuestra que el país logra recuperar rápidamente parte de sus capacidades militares afectadas por los ataques norteamericanos e israelíes.

Por su parte, el jefe del Ejército de Pakistán, general Asim Munir, desempeñó un papel central en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Munir viajó a Teherán con la intención de facilitar un acercamiento entre ambas partes. El Ministerio de Exteriores iraní confirmó que, durante la última semana, las posiciones se acercaron.

En el centro de las conversaciones figura el programa nuclear de Irán. Washington exige la suspensión del enriquecimiento de uranio, mientras que Teherán reclama el levantamiento del bloqueo impuesto sobre el estrecho de Ormuz, ruta clave para el transporte de petróleo y bajo control iraní. Altos funcionarios de Estados Unidos e Irán reconocieron que existe un acuerdo preliminar para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

Esta mañana, el régimen de Irán comunicó que el proceso de negociación con Estados Unidos llegó a la fase final para definir un acuerdo marco de 14 puntos. Las conversaciones incluyen temas como el control del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval, según la descripción del propio régimen. A pesar del avance, el portavoz iraní señaló que todavía existen diferencias importantes entre ambos gobiernos

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, explicó ante la cadena estatal IRIB cómo avanzan las conversaciones con Estados Unidos. “Nuestra intención fue primero elaborar un memorando de entendimiento, una especie de acuerdo marco compuesto de14 cláusulas “, aseguró. Además, indicó que, tras alcanzar los detalles finales del acuerdo definitivo podrían resolverse en un período de entre 30 y 60 días.

El portavoz admitió que las posiciones entre Irán y Washington se aproximaron en los últimos días, aunque prefirió mostrarse prudente sobre hasta dónde puede llegar ese entendimiento.

“No significa necesariamente que Irán y Estados Unidos lleguen a un acuerdo sobre los temas de fondo”, dijo.

Por otro lado, incorporó cuestiones relacionadas con el estrecho de Ormuz en el borrador del acuerdo, pero dejó claro que Irán no aceptará interferencia estadounidense en su control sobre esa vía.

“El estrecho de Ormuz no tiene nada que ver con Estados Unidos. Un mecanismo para el estrecho debe definirse entre Irán y Omán como estados ribereños”, sostuvo.

Esta jornada, el ministro de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman, transmitió a su par iraní, Abbas Araqchi, que la libre navegación en el estrecho de Ormuz no está sujeta a discusión y alertó que mantener el bloqueo en esa zona solo profundizaría la crisis en el golfo Pérsico.

Además, señaló que “la libertad de navegación es un principio fundamental e innegociable, y que cerrar Ormuz o utilizarlo como moneda de cambio solo agravará la crisis y pondrá en peligro los intereses vitales de los países de la región”

Según el vocero, la principal prioridad política del régimen de Irán es terminar la guerra en todos los frentes, también en el Líbano. En cuanto al programa nuclear, uno de los temas más delicados para Estados Unidos, Baqaei aclaró que no forma parte del acuerdo actual y que se tratará en futuras negociaciones por separado.

La solicitud de Irán para que se levanten las sanciones también figura en el borrador, pero su resolución quedó postergada porque está directamente ligada a las negociaciones sobre el programa nuclear.

“Es uno de los puntos que deberemos examinar en detalle en el futuro próximo”, señaló el portavoz.

La declaración de Donald Trump sobre el inminente acuerdo con Irán y la posible reapertura del Estrecho de Ormuz sintetizó el resultado de semanas de negociaciones multilaterales y contactos con líderes de la región. Mientras Estados Unidos e Irán revisan los últimos detalles, la expectativa de un anuncio oficial crece y pone en foco la dimensión global del entendimiento que se busca alcanzar.