“Soy un ángel”: el desconcertante video del arresto de Britney Spears

La artista fue acusada de conducir temerariamente y habló con los policías sobre alcohol, medicamentos y lasaña.

Hoy 09:21

En las últimas horas, la Patrulla de Autopistas de California publicó un video del arresto a Britney Spears por conducir de forma temeraria y a gran velocidad. El hecho ocurrió el 4 de marzo, pero las imágenes se difundieron este viernes por primera vez.

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La cantante de pop de 44 años fue detenida en una autopista del sur de California tras exceder el límite de velocidad con su BMW descapotable.

Según un informe de detención y un clip publicados por The New York Times, parecía tener “cambios de humor drásticos” y, en ocasiones, hablaba “sin sentido”.

El agente que detuvo a la artista escribió en su informe que su “estado de ánimo cambió de conflictivo y agitado a extravagante y sumiso” durante el incidente.

El oficial también dijo que “en ocasiones también parecía hablar con acento británico”.

Además, encontraron un frasco de Adderall, un estimulante que contiene anfetaminas, que no le había sido recetado a la cantante.

En las imágenes del video, se la escucha a Britney decirles a los agentes que había tomado 200 mg de Lamictal, un medicamento antiepiléptico, para sus “cambios de humor” y Adderall para ayudarla a mantenerse “eufórica”.

El informe afirmaba que les ofreció a los agentes una comida en su casa, diciéndoles: “Pueden venir a mi casa. Les prepararé comida... lasaña, o lo que quieran. Tengo piscina”.

Durante el incidente ocurrido en marzo, Spears le explicó a la policía que solo había tomado una copa: una mimosa, seis horas antes. En su coche se encontró una copa de vino vacía.

“Probablemente podría beberme cuatro botellas de vino y cuidar de ustedes”, les dijo. Cuando le preguntaron en una escala de cero a diez, cuán ebria estaba, sin dudarlo, respondió: “Soy un ángel. Cero”.