Tras la salida de Costas, Racing busca DT : quiénes son los principales candidatos

La dirigencia de la Academia comenzó a moverse para contratar al sucesor del entrenador saliente.

Hoy 11:21

La salida de Gustavo Costas abrió una nueva etapa en Racing y la dirigencia ya empezó a analizar posibles reemplazantes para hacerse cargo del plantel profesional.

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El principal apuntado es Hernán Crespo, quien reúne consenso dentro del club y actualmente se encuentra sin trabajo. Su nombre tomó fuerza en las últimas horas, aunque el aspecto económico aparece como uno de los puntos centrales a resolver en caso de avanzar formalmente.

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El exentrenador de San Pablo y Al-Duhail viene de reconocer públicamente que le gustaría dirigir a un equipo grande, una declaración que alimentó la ilusión en Avellaneda y lo posicionó como el candidato más fuerte para iniciar el nuevo ciclo.

Detrás de Crespo aparecen otras alternativas. Una de ellas es Nicolás Diez, actual entrenador de Argentinos Juniors, quien gusta dentro de la dirigencia académica. Además, su cláusula de salida sería accesible, por lo que asoma como una opción viable si no prospera la negociación con el principal apuntado.

Otro nombre que aparece en carpeta es Guillermo Barros Schelotto, actualmente en Vélez. El Mellizo también es del agrado de parte de la conducción de Racing, aunque su situación contractual hace que el escenario sea más complejo.

En paralelo, tampoco se descarta evaluar la situación de Luis Zubeldía, hoy entrenador de Fluminense, un nombre que suele aparecer en el radar de varios clubes argentinos cada vez que se abre un banco importante.

La salida de Costas sorprendió incluso puertas adentro. Si bien los malos resultados de los últimos meses habían desgastado su ciclo, el entrenador dirigió la práctica de este sábado sin señales claras de que su continuidad estuviera definida.

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Finalmente, fue el propio presidente Diego Milito quien le comunicó la decisión de ponerle fin a su etapa al frente del equipo.

Ahora, Racing deberá resolver rápidamente quién será el sucesor para encarar una nueva etapa deportiva, luego de un ciclo que tuvo títulos internacionales, pero que terminó golpeado por la eliminación en la Copa Sudamericana y la caída en el rendimiento del equipo.