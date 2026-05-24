Napoli avanza en las negociaciones y el Changuito Zeballos comienza a despedirse de Boca

El club italiano quiere al delantero santiagueño, que no renovará su contrato con el Xeneize y podría jugar su último partido ante Universidad Católica.

Hoy 11:29

Exequiel Zeballos empieza a transitar sus últimos días como jugador de Boca. El delantero santiagueño no renovará su contrato con el Xeneize y aparece en el radar de Napoli, uno de los clubes más importantes de Italia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La institución del sur italiano ya inició conversaciones con la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme para intentar quedarse con el Changuito, de 24 años, en el próximo mercado de pases.

Según informó TyC Sports, las negociaciones están avanzadas, aunque todavía no trascendieron las cifras de una posible transferencia. La cláusula de rescisión del futbolista es de 15 millones de dólares.

Zeballos tiene contrato con Boca hasta fin de año y no llegó a un acuerdo para extender su vínculo. Ante ese escenario, la postura del club es clara: evitar que el delantero se marche libre en diciembre y buscar una venta en el mercado de mitad de año.

El Napoli aparece como un destino fuerte para el santiagueño. El equipo italiano fue escolta del Inter en la Serie A y consiguió la clasificación a la próxima Champions League, por lo que podría ofrecerle al jugador una vidriera importante en Europa.

El Changuito es uno de los últimos exponentes de la recordada categoría 2002 de Boca, integrada también por nombres como Equi Fernández y Cristian Medina. Su posible salida marca otro capítulo de una camada que generó mucha expectativa en el club, pero que fue perdiendo protagonistas con el paso del tiempo.

Aunque desde el entorno aseguran que la relación entre el jugador y la dirigencia sigue siendo cordial, las posiciones para renovar fueron irreconciliables. Por eso, todo indica que Boca terminará negociando su salida antes de que el contrato entre en su etapa final.

Si la operación avanza, Zeballos podría disputar ante Universidad Católica su último partido con la camiseta azul y oro. El encuentro del jueves en La Bombonera será trascendental para Boca, que necesita ganar para clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Mientras tanto, Napoli acelera y el futuro del Changuito parece cada vez más cerca del fútbol europeo.