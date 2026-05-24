Salvaje intento de robo en el barrio Río Dulce: un hombre terminó herido con un machete

El hecho ocurrió cerca de la medianoche del sábado en la zona de Costanera y Puente Negro. La víctima, de 59 años, sufrió una lesión en la cabeza tras forcejear con el presunto asaltante.

Hoy 15:58

Un hombre de 59 años resultó herido durante un brutal intento de robo registrado en el barrio Río Dulce, en la ciudad de La Banda. El episodio ocurrió alrededor de las 23:50 del sábado, en inmediaciones de la Costanera y el sector conocido como Puente Negro.

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Según informaron fuentes policiales de la Comisaría 15, la víctima fue identificada como Quiroga, domiciliado en el mencionado barrio. De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hombre habría sido sorprendido por otro sujeto, identificado como Lazarte, quien intentó sustraerle sus pertenencias.

En medio del violento enfrentamiento, ambos protagonizaron un forcejeo que terminó con Quiroga lesionado. El damnificado sufrió una herida en la cabeza provocada con un machete, lo que generó preocupación entre los vecinos de la zona.

Tras el ataque, personal policial intervino en el lugar y dio inicio a las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.

La investigación quedó en manos de los efectivos intervinientes, mientras continúan las tareas relacionadas con el caso.