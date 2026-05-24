Trump enfría las expectativas de un acuerdo con Irán y asegura que “no hay apuro” para cerrar las negociaciones

El presidente de Estados Unidos pidió cautela a sus negociadores y sostuvo que las conversaciones con Teherán avanzan de manera positiva, aunque persisten diferencias clave sobre las sanciones económicas y el programa nuclear iraní.

Hoy 18:48

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que “no hay apuro” por cerrar un acuerdo con Irán y ordenó a sus negociadores que no se precipiten, en una señal de cautela que enfrió las expectativas de un avance inmediato en las conversaciones destinadas a poner fin al conflicto regional y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

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“Las negociaciones avanzan de manera ordenada y constructiva, y le indiqué a mis representantes que no se apresuren a cerrar un acuerdo”, escribió Trump en Truth Social. El mandatario agregó que la relación entre Washington y Teherán se volvió “mucho más profesional y productiva”, aunque advirtió que “ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien. ¡No puede haber errores!”.

Las declaraciones contrastaron con el optimismo que el propio Trump había expresado apenas un día antes, cuando afirmó que Washington e Irán habían “negociado en gran medida” un memorando de entendimiento que podría derivar en un acuerdo de paz y en la reapertura del estrecho de Ormuz, la vía marítima por la que antes del conflicto transitaba cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado.

El republicano reiteró además que el bloqueo estadounidense sobre los puertos y buques iraníes “seguirá en pleno vigor y efecto hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”. Desde hace más de un mes, Estados Unidos mantiene restricciones marítimas sobre Irán tras la escalada bélica iniciada el 28 de febrero.

Aunque Trump volvió a insistir en que el objetivo central de la ofensiva fue impedir que Irán obtenga armas nucleares, aún persisten fuertes diferencias entre las partes. “Irán debe comprender que no puede desarrollar ni adquirir armas o bombas nucleares”, sostuvo el mandatario.

Fuentes regionales señalaron que Washington y Teherán están cerca de alcanzar un entendimiento que incluiría la reapertura gradual del estrecho de Ormuz, el levantamiento parcial del bloqueo económico y compromisos iraníes respecto a sus reservas de uranio altamente enriquecido. Sin embargo, todavía no está claro si el acuerdo en discusión corresponde únicamente a un memorando preliminar o a un pacto integral mucho más amplio y complejo.

Las negociaciones permanecen trabadas en varios puntos sensibles. Irán exige el levantamiento de sanciones económicas y la liberación de decenas de miles de millones de dólares de ingresos petroleros congelados en bancos extranjeros. A su vez, Estados Unidos reclama garantías verificables de que Teherán no avanzará hacia la fabricación de armamento nuclear.

Según funcionarios regionales involucrados en las conversaciones, el borrador del acuerdo contempla que Irán renuncie a sus reservas de uranio enriquecido al 60% de pureza, un nivel técnicamente cercano al necesario para fabricar armas nucleares. De acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica, Teherán posee actualmente 440,9 kilogramos de ese material.

Un funcionario con conocimiento directo de las negociaciones indicó que el mecanismo para deshacerse de ese uranio sería discutido durante un período de 60 días. Parte del material podría ser diluido y otra parte enviada a un tercer país. Rusia ya se ofreció para recibirlo.