Gran Hermano: quién sería el próximo eliminado según las encuestas

Eduardo aparece como el participante con más votos negativos en distintos sondeos de redes sociales de cara a la gala de eliminación del lunes 25 de mayo.

Hoy 19:20

La casa de Gran Hermano volverá a vivir una noche decisiva este lunes 25 de mayo con una nueva gala de eliminación tras el repechaje y el ingreso de nuevos participantes. En las últimas horas comenzaron a circular encuestas en redes sociales que anticipan quién podría abandonar el reality.

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Los nominados de esta semana son Hanssen, Eduardo, Mariela, Cinzia, Steffany y Juani Car, aunque según distintos sondeos, Eduardo sería el participante con mayores chances de dejar la competencia.

Una de las encuestas más comentadas fue la publicada por la cuenta Mundo Famosos en Instagram, donde Eduardo encabezó ampliamente los votos negativos con un 45,6%, seguido por Steffany, que acumuló el 29%.

En paralelo, el panelista Fefe Bongiorno realizó otra encuesta en su cuenta de X y los resultados volvieron a mostrar a Eduardo como el más votado para abandonar la casa. En ese relevamiento, Steffany también apareció entre las participantes más comprometidas.

Mientras tanto, el conductor Santiago del Moro se refirió en las últimas horas a la polémica que surgió tras el repechaje de Jenny Mavinga y Carmiña Masi, una situación que generó fuerte debate en redes sociales y repercusiones entre los seguidores del programa.