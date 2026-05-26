Soleado y cálido: el clima de La Banda para hoy Martes 26 de mayo de 2026

Los bandeños disfrutarán de un martes soleado con temperaturas agradables. Las condiciones climáticas se mantendrán favorables durante los próximos días.

Hoy 08:11

Hoy en La Banda, los bandeños se despertaron con un clima soleado y fresco, con una temperatura actual de 9.4 °C y una sensación térmica apenas superior de 9.6 °C. La humedad se encuentra al 100%, lo que genera un ambiente bastante húmedo para comenzar la jornada.

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A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 22 °C, brindando un clima ideal para disfrutar al aire libre. Los vientos son suaves, provenientes del este-noreste a 3.6 km/h, lo que contribuirá a un ambiente agradable.

Este martes promete ser una excelente oportunidad para salir y disfrutar del sol, especialmente para aquellos que aman las actividades al aire libre. Las condiciones climáticas son perfectas para un paseo por la ciudad o simplemente relajarse en el parque.

Sin embargo, el pronóstico para los próximos días indica cambios en el clima. Para mañana, miércoles 27 de mayo, se espera un cielo parcialmente nublado con temperaturas que oscilarán entre los 11.6 °C y 23.7 °C, lo que sugiere un ligero aumento en la temperatura mínima.

El jueves 28 de mayo, la situación climática se tornará más inestable, con lluvias moderadas a intervalos y temperaturas que variarán entre 14.5 °C y 22.7 °C. Es recomendable que los bandeños estén preparados para este cambio, llevando paraguas y abrigo.