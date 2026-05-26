Cómo está la otra semifinal de la Liga Nacional entre Gimnasia de Comodoro y Ferro

El Mens sana y el Verde buscan un lugar en la definición por el título.

Hoy 08:54

La otra semifinal de la Liga Nacional de Básquet también quedó 2-0. Gimnasia de Comodoro Rivadavia volvió a hacerse fuerte en el Socios Fundadores, venció a Ferro Carril Oeste por 79 a 74 y quedó a un triunfo de meterse en las Finales.

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El cruce entre el Mens sana y el Verde determinará al rival del ganador de la serie entre Quimsa y Boca, que por ahora tiene al elenco santiagueño arriba por 2-0.

En Comodoro Rivadavia, Gimnasia volvió a imponer condiciones en un partido parejo y cambiante, que se terminó resolviendo en los minutos finales. Marcos Chacón fue el goleador del encuentro con 19 puntos, mientras que en Ferro se destacó Jonatan Torresi, autor de 15 unidades.

El partido comenzó mejor para el local, que logró sacar una diferencia inicial de cinco puntos con el aporte de Bryan Carabalí en la pintura. Sin embargo, Ferro reaccionó con efectividad de Torresi y Valentín Bettiga para pasar al frente, aunque Gimnasia cerró mejor el primer cuarto y se lo llevó por 20-18.

En el segundo período, la visita encontró buenas respuestas con Jano Martines y Kevin Hernández, que le permitieron tomar una ventaja mínima. Pero el equipo patagónico volvió a acomodarse en el cierre, apoyado en Chacón y Carlos Rivero, para irse al descanso arriba por 44-37.

Tras el entretiempo, Ferro volvió a meterse en partido con triples de José Defelippo y Rodrigo Gallegos, hasta revertir el marcador. De todos modos, Gimnasia respondió en el tramo final con un triple de Kenneth Horton y otra aparición de Chacón para cerrar el tercer cuarto por la mínima: 58-57.

En el último período, el conjunto patagónico llegó a sacar ocho puntos de ventaja, pero Ferro no se entregó y volvió a quedar cerca con Defelippo y Torresi desde el perímetro.

El cierre fue de mucha tensión. Tras varios minutos de baja efectividad, Gimnasia logró romper la igualdad con apariciones de Anyelo Cisneros y Martiniano Dato. Pese a un triple de Bettiga, los libres de Carabalí y Chacón terminaron sellando el triunfo por 79-74.

De esta manera, Gimnasia quedó 2-0 arriba en la serie y buscará cerrar su clasificación a la final. Del otro lado del cuadro, Quimsa también domina 2-0 a Boca y está a un paso de meterse en la definición.