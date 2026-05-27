Premios Gardel 2026: descubre todos los ganadores de la noche

La ceremonia de los Premios Gardel 2026, organizada por CAPIF, celebró lo mejor de la música argentina con una gala repleta de sorpresas y reconocimientos a talentos destacados.

Hoy 15:16

La edición 2026 de los Premios Gardel tuvo lugar el martes 26 de mayo en el emblemático Teatro Coliseo, donde se dieron cita artistas, productores y figuras de la industria musical para rendir tributo a lo más destacado del año.

Este evento, impulsado por CAPIF, ofreció una combinación de presentaciones en vivo y homenajes, culminando en la entrega de estatuillas a los ganadores en 53 categorías, reflejando así la diversidad de la escena musical argentina.

La ceremonia fue transmitida de manera exclusiva por TNT y HBO Max, en el contexto de su Temporada de Premios, comenzando con una jornada previa en la tarde, donde se anunciaron los primeros reconocimientos.

La gala principal, que tuvo lugar en la noche, presentó las ternas más esperadas y los premios centrales, destacando a grandes nombres como Milo J, Nathy Peluso, Cazzu y Lali.

La conducción del evento estuvo a cargo de Diego Leuco y Eleonora Pérez Caresi, quienes guiaron a la audiencia a través de una noche llena de expectativa y reconocimiento hacia la producción musical nacional.

Entre los ganadores más destacados se encuentra Milo J, quien se llevó el Gardel de Oro y el premio a Álbum del Año por 'La Vida Era Más Corta', además de otros galardones en diferentes categorías.

El evento no solo celebró a los ganadores, sino que también brindó una plataforma para resaltar la rica diversidad del talento musical argentino, reafirmando el compromiso de la industria con la cultura y el arte.