El Superior Tribunal de Justicia fortaleció el diálogo con representantes gremiales

El presidente del STJ, Dr. Federico López Alzogaray, mantuvo una reunión con referentes sindicales de UPCN y de la Asociación Sindical de Empleados Judiciales.
En el marco de una agenda de trabajo orientada al fortalecimiento institucional, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Federico López Alzogaray, recibió este miércoles a representantes gremiales de trabajadores judiciales y estatales en el Palacio de Tribunales.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
De la reunión participaron el secretario general de UPCN Santiago del Estero, Gerardo Montenegro, y la secretaria electa de la Asociación Sindical de Empleados Judiciales (A.S.E.J.), Graciela Morales. El encuentro se desarrolló en la Sala de Presidencia y permitió intercambiar opiniones sobre distintos aspectos relacionados con el funcionamiento del Poder Judicial y la realidad de los trabajadores del sector.
Durante la charla, las partes coincidieron en la importancia de mantener un vínculo institucional basado en el diálogo y el consenso, con el objetivo de avanzar en temas de interés común que contribuyan al fortalecimiento del servicio de Justicia.
Además, se acordó sostener canales de comunicación abiertos entre las autoridades judiciales y los representantes gremiales, promoviendo instancias de trabajo conjunto que permitan atender inquietudes y proyectar mejoras en beneficio tanto de los empleados judiciales como de la comunidad.