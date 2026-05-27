El Superior Tribunal de Justicia fortaleció el diálogo con representantes gremiales

El presidente del STJ, Dr. Federico López Alzogaray, mantuvo una reunión con referentes sindicales de UPCN y de la Asociación Sindical de Empleados Judiciales.

Hoy 15:22

En el marco de una agenda de trabajo orientada al fortalecimiento institucional, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Federico López Alzogaray, recibió este miércoles a representantes gremiales de trabajadores judiciales y estatales en el Palacio de Tribunales.

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De la reunión participaron el secretario general de UPCN Santiago del Estero, Gerardo Montenegro, y la secretaria electa de la Asociación Sindical de Empleados Judiciales (A.S.E.J.), Graciela Morales. El encuentro se desarrolló en la Sala de Presidencia y permitió intercambiar opiniones sobre distintos aspectos relacionados con el funcionamiento del Poder Judicial y la realidad de los trabajadores del sector.

Durante la charla, las partes coincidieron en la importancia de mantener un vínculo institucional basado en el diálogo y el consenso, con el objetivo de avanzar en temas de interés común que contribuyan al fortalecimiento del servicio de Justicia.

Además, se acordó sostener canales de comunicación abiertos entre las autoridades judiciales y los representantes gremiales, promoviendo instancias de trabajo conjunto que permitan atender inquietudes y proyectar mejoras en beneficio tanto de los empleados judiciales como de la comunidad.