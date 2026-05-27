Detuvieron a un hombre acusado de amenazar de muerte a su pareja en La Banda

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia N° 12 en el barrio Rincón Viejo. La víctima denunció amenazas, insultos y antecedentes de violencia de género.

Hoy 15:26

Un grave episodio de violencia de género se registró durante la madrugada de este martes en la ciudad de La Banda, donde un hombre fue detenido acusado de amenazar y agredir verbalmente a su pareja en una vivienda ubicada en el barrio Rincón Viejo, en la zona este de la ciudad.

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De acuerdo con la denuncia radicada por la mujer, de 32 años, el conflicto comenzó alrededor de la 1 de la madrugada, cuando el sujeto inició una discusión mientras ella descansaba, recriminándole de manera agresiva el uso del teléfono celular.

Según manifestó la víctima, el acusado comenzó a insultarla y a lanzar expresiones violentas, por lo que decidió no responderle e intentó retirarse de la habitación para evitar que la situación escalara. Sin embargo, el hombre continuó con las amenazas y le advirtió que “si hacía algo iba a terminar mal”, llegando incluso a decirle que estaba dispuesto a “cortarle el cuello” en caso de una supuesta infidelidad.

La mujer también relató que el agresor consume sustancias estupefacientes y que al momento del hecho se encontraba bajo sus efectos. Además, señaló que no sería la primera vez que atraviesa una situación similar, ya que existirían antecedentes y denuncias previas por violencia de género.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, efectivos de la Comisaría Comunitaria de la Mujer y la Familia N° 12 se dirigieron al domicilio y lograron reducir al acusado, quien posteriormente fue trasladado a la dependencia policial.

Por disposición del fiscal interviniente, el hombre quedó detenido acusado del delito de amenazas, mientras que se ordenó la colocación de un botón antipánico en el teléfono celular de la damnificada como medida de protección.