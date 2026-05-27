Pablo Quirno se reunió con el canciller chino Wang Yi en Nueva York

El funcionario argentino mantuvo un encuentro bilateral con Wang Yi en el marco de la presidencia china del Consejo de Seguridad de la ONU. Hablaron sobre comercio, soberanía, la reforma del sistema internacional y la relación entre ambos países.

Hoy 15:31

El canciller argentino Pablo Quirno mantuvo este martes una reunión bilateral con su par chino Wang Yi en Nueva York, en el marco de la presidencia rotatoria de China en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El encuentro se produjo en medio de una semana marcada por debates internacionales sobre la reforma del sistema multilateral y las crecientes tensiones geopolíticas entre Beijing y Washington.

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Durante la reunión, ambos funcionarios analizaron la continuidad de la agenda bilateral y la necesidad de fortalecer la asociación estratégica integral entre Argentina y China. Además, dialogaron sobre temas vinculados al comercio, el funcionamiento de la ONU y cuestiones de soberanía internacional.

Uno de los puntos centrales del encuentro fue el debate sobre la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En ese marco, Quirno sostuvo que el organismo necesita recuperar “relevancia y capacidad de acción” frente a los conflictos y desafíos actuales del escenario internacional. También ratificó el respaldo argentino a la candidatura de Rafael Grossi para ocupar la Secretaría General de la ONU.

En materia bilateral, la delegación argentina agradeció el histórico apoyo de China al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, mientras que el gobierno argentino reafirmó el principio de “una sola China”, postura diplomática que reconoce a Taiwán como parte del territorio chino.

Por su parte, Wang Yi aseguró que la cooperación entre ambos países debe sostenerse sobre el “beneficio mutuo” y remarcó que la relación bilateral “no depende de terceros países”, en una frase interpretada como un mensaje indirecto hacia Estados Unidos. El canciller chino también pidió manejar adecuadamente cualquier “factor perturbador” en el vínculo entre ambas naciones.

La reunión se produjo en un contexto diplomático sensible para el gobierno de Javier Milei, que mantiene una fuerte alineación política con Estados Unidos, aunque al mismo tiempo busca preservar la relación económica con China, uno de los principales socios comerciales de la Argentina.

Además, el encuentro tuvo lugar en momentos en que vuelve a cobrar relevancia el swap financiero entre el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el gigante asiático, una herramienta clave para fortalecer reservas y sostener pagos internacionales. Paralelamente, desde Washington crecen las advertencias sobre la expansión de la influencia china en América Latina y particularmente en territorio argentino.