Capturaron a un hombre acusado de abusar sexualmente de una niña de 12 años

El hombre, de 39 años, tenía pedido de captura por una causa de abuso sexual con acceso carnal. Fue localizado y detenido por la División Búsqueda y Captura de Prófugos tras una intensa investigación en la ciudad de La Banda.

Hoy 15:31

Un hombre de 39 años que se encontraba prófugo de la Justicia fue detenido en las últimas horas en la ciudad de La Banda, acusado de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una niña de 12 años.

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El procedimiento fue concretado por personal de la División Búsqueda y Captura de Prófugos, luego de una serie de tareas investigativas, seguimientos y vigilancias realizadas en distintos puntos de la ciudad.

La causa se inició a mediados de marzo, a partir de la denuncia realizada por la madre de la menor, quien señaló que su hija habría sido víctima de un grave hecho en manos de su vecino en un barrio de La Banda.

Con el avance de la investigación y los elementos reunidos, la Justicia ordenó la inmediata detención del sospechoso, quien desde entonces permanecía prófugo y era intensamente buscado.

El caso había generado tensión semanas atrás, cuando familiares de la víctima intentaron evitar que la pareja del acusado retirara pertenencias de una vivienda para trasladarse al barrio Río Dulce, ante la sospecha de que pudiera estar colaborando para ocultar su paradero. En ese momento debió intervenir personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia N° 12.

Finalmente, tras varios días de seguimiento encubierto y tareas de inteligencia, los efectivos lograron ubicar al acusado en inmediaciones de calles Besares y Quintana, en pleno centro bandeño.

Allí fue interceptado y reducido, para luego ser trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia interviniente.