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Violento choque entre motos dejó tres heridos en Av. Belgrano y Maipú

El siniestro se produjo en la mañana de este miércoles por causas que aún se encuentran bajo investigación.

Hoy 15:39

En la mañana de este miércoles, un violento accidente de tránsito se registró en la intersección de Avenida Belgrano y Maipú, donde dos motocicletas protagonizaron un fuerte choque que dejó como saldo tres personas heridas.

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De acuerdo con fuentes policiales, el siniestro se produjo por causas que aún se encuentran bajo investigación e involucró a una motocicleta Gilera Smash, conducida por Torres (47), quien viajaba acompañado por González (25).

El segundo rodado involucrado fue una Motomel Blitz, conducida por Enrique Walter Adrián.

Como consecuencia del impacto, los tres ocupantes de ambos vehículos sufrieron lesiones de distinta consideración, por lo que debió intervenir personal del servicio de emergencias SEASE, que asistió a los heridos en el lugar y dispuso su traslado para una mejor evaluación médica.

En la escena del accidente trabajaron efectivos de la Comisaría Seccional Quinta, de Zona Norte, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro.

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