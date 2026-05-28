La Liga Santiagueña confirmó la programación de la séptima fecha del Torneo Anual

La acción comenzará este viernes y se extenderá hasta el miércoles 3 de junio. El clásico de Beltrán entre Independiente y Unión será uno de los encuentros destacados de la jornada.
La Liga Santiagueña de Fútbol dio a conocer la programación oficial de la séptima fecha del Torneo Anual en Primera División y del certamen de Reserva.
La jornada comenzará este viernes 29 de mayo y se extenderá hasta el miércoles 3 de junio, con partidos importantes tanto en la pelea por la punta como en los clásicos regionales. Uno de los encuentros más atractivos será el clásico de Beltrán entre Independiente de Beltrán y Unión de Beltrán.
Además, sobresale el choque entre los líderes Agua y Energía y Central Argentino de La Banda, en un duelo clave por la cima del campeonato.
La programación completa
Viernes 29
- Instituto Santiago vs. Banfield de La Banda
Cancha de Villa Unión.
Reserva: 14 horas.
Primera: 16 horas.
Domingo 31
- Independiente de Fernández vs. Defensores de Forres
Cancha de Independiente de Fernández.
Reserva: 14 horas.
Primera: 16 horas.
- Sportivo Fernández vs. Atlético Forres
Cancha de Sportivo Fernández.
Reserva: 14 horas.
Primera: 16 horas.
- Independiente de Beltrán vs. Unión de Beltrán
Cancha de Independiente de Beltrán.
Reserva: 14 horas.
Primera: 16 horas.
- Villa Unión vs. Vélez de San Ramón
Cancha de Villa Unión.
Reserva: 14 horas.
Primera: 16 horas.
- Estudiantes de Huaico Hondo vs. Unión Santiago
Cancha de Estudiantes.
Reserva: 14 horas.
Primera: 16 horas.
- Agua y Energía vs. Central Argentino de La Banda
Cancha de Agua y Energía.
Reserva: 14 horas.
Primera: 16 horas.
Martes 2 de junio
- Comercio Central Unidos vs. Mitre
Cancha de Comercio.
Reserva: 14 horas.
Primera: 15 horas.
Miércoles 3 de junio
- Central Córdoba vs. Güemes
Cancha: Predio Sintético de Central Córdoba, en El Zanjón.
Reserva: 13 horas.
Primera: 15 horas.