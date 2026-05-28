La Liga Santiagueña confirmó la programación de la séptima fecha del Torneo Anual

La acción comenzará este viernes y se extenderá hasta el miércoles 3 de junio. El clásico de Beltrán entre Independiente y Unión será uno de los encuentros destacados de la jornada.

27/05/2026

La Liga Santiagueña de Fútbol dio a conocer la programación oficial de la séptima fecha del Torneo Anual en Primera División y del certamen de Reserva.

La jornada comenzará este viernes 29 de mayo y se extenderá hasta el miércoles 3 de junio, con partidos importantes tanto en la pelea por la punta como en los clásicos regionales. Uno de los encuentros más atractivos será el clásico de Beltrán entre Independiente de Beltrán y Unión de Beltrán.

Además, sobresale el choque entre los líderes Agua y Energía y Central Argentino de La Banda, en un duelo clave por la cima del campeonato.

La programación completa

Viernes 29

Instituto Santiago vs. Banfield de La Banda

Cancha de Villa Unión.

Reserva: 14 horas.

Primera: 16 horas.

Domingo 31

Independiente de Fernández vs. Defensores de Forres

Cancha de Independiente de Fernández.

Reserva: 14 horas.

Primera: 16 horas.

Cancha de Independiente de Fernández. 14 horas. 16 horas. Sportivo Fernández vs. Atlético Forres

Cancha de Sportivo Fernández.

Reserva: 14 horas.

Primera: 16 horas.

Cancha de Sportivo Fernández. 14 horas. 16 horas. Independiente de Beltrán vs. Unión de Beltrán

Cancha de Independiente de Beltrán.

Reserva: 14 horas.

Primera: 16 horas.

Cancha de Independiente de Beltrán. 14 horas. 16 horas. Villa Unión vs. Vélez de San Ramón

Cancha de Villa Unión.

Reserva: 14 horas.

Primera: 16 horas.

Cancha de Villa Unión. 14 horas. 16 horas. Estudiantes de Huaico Hondo vs. Unión Santiago

Cancha de Estudiantes.

Reserva: 14 horas.

Primera: 16 horas.

Cancha de Estudiantes. 14 horas. 16 horas. Agua y Energía vs. Central Argentino de La Banda

Cancha de Agua y Energía.

Reserva: 14 horas.

Primera: 16 horas.

Martes 2 de junio

Comercio Central Unidos vs. Mitre

Cancha de Comercio.

Reserva: 14 horas.

Primera: 15 horas.

Miércoles 3 de junio