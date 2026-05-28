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La Liga Santiagueña confirmó la programación de la séptima fecha del Torneo Anual

La acción comenzará este viernes y se extenderá hasta el miércoles 3 de junio. El clásico de Beltrán entre Independiente y Unión será uno de los encuentros destacados de la jornada.

27/05/2026

La Liga Santiagueña de Fútbol dio a conocer la programación oficial de la séptima fecha del Torneo Anual en Primera División y del certamen de Reserva.

La jornada comenzará este viernes 29 de mayo y se extenderá hasta el miércoles 3 de junio, con partidos importantes tanto en la pelea por la punta como en los clásicos regionales. Uno de los encuentros más atractivos será el clásico de Beltrán entre Independiente de Beltrán y Unión de Beltrán.

Además, sobresale el choque entre los líderes Agua y Energía y Central Argentino de La Banda, en un duelo clave por la cima del campeonato.

La programación completa

Viernes 29

  • Instituto Santiago vs. Banfield de La Banda
    Cancha de Villa Unión.
    Reserva: 14 horas.
    Primera: 16 horas.

Domingo 31

  • Independiente de Fernández vs. Defensores de Forres
    Cancha de Independiente de Fernández.
    Reserva: 14 horas.
    Primera: 16 horas.
  • Sportivo Fernández vs. Atlético Forres
    Cancha de Sportivo Fernández.
    Reserva: 14 horas.
    Primera: 16 horas.
  • Independiente de Beltrán vs. Unión de Beltrán
    Cancha de Independiente de Beltrán.
    Reserva: 14 horas.
    Primera: 16 horas.
  • Villa Unión vs. Vélez de San Ramón
    Cancha de Villa Unión.
    Reserva: 14 horas.
    Primera: 16 horas.
  • Estudiantes de Huaico Hondo vs. Unión Santiago
    Cancha de Estudiantes.
    Reserva: 14 horas.
    Primera: 16 horas.
  • Agua y Energía vs. Central Argentino de La Banda
    Cancha de Agua y Energía.
    Reserva: 14 horas.
    Primera: 16 horas.

Martes 2 de junio

  • Comercio Central Unidos vs. Mitre
    Cancha de Comercio.
    Reserva: 14 horas.
    Primera: 15 horas.

Miércoles 3 de junio

  • Central Córdoba vs. Güemes
    Cancha: Predio Sintético de Central Córdoba, en El Zanjón.
    Reserva: 13 horas.
    Primera: 15 horas.

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol

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