Los memes estallaron tras otro papelón de Boca en la Libertadores

La derrota ante Universidad Católica en La Bombonera desató una catarata de reacciones en las redes sociales. Los hinchas no perdonaron la eliminación y apuntaron contra jugadores, dirigentes y el presente del equipo.

28/05/2026

La eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores volvió a provocar un verdadero terremoto en las redes sociales. Tras la caída 1 a 0 frente a Universidad Católica en La Bombonera, los memes no tardaron en aparecer y rápidamente se viralizaron en X, Instagram y Facebook.

El equipo xeneize protagonizó otra noche decepcionante ante su gente y quedó relegado a disputar la Copa Sudamericana. La falta de juego, actitud y respuestas futbolísticas generó una fuerte bronca entre los hinchas, que descargaron toda su ironía en las redes con imágenes y publicaciones cargadas de críticas.

Muchos de los memes estuvieron apuntados al flojo rendimiento colectivo del equipo y a las decisiones tomadas por el cuerpo técnico. También hubo cargadas vinculadas a la clasificación de River Plate en torneos internacionales y comparaciones con anteriores eliminaciones del conjunto azul y oro.

La derrota ante Universidad Católica quedó marcada como otro golpe duro para Boca Juniors en una temporada repleta de cuestionamientos. En una Bombonera colmada y bajo un clima de enorme tensión, el equipo volvió a mostrar una imagen muy pobre y terminó despidiéndose tempranamente de la Copa.