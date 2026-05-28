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Boca ya tiene rival para los playoffs de la Copa Sudamericana

Tras la eliminación en la Libertadores, el Xeneize ya tiene rival para su próximo desafío internacional.

Hoy 23:52
Boca derrota

Luego del duro golpe sufrido en la Copa Libertadores, Boca Juniors ya conoce cuál será su próximo desafío internacional: enfrentará a O'Higgins en los playoffs de la Copa Sudamericana, instancia previa a los octavos de final.

El equipo chileno logró avanzar tras finalizar segundo en su grupo de la Sudamericana y viene de conseguir una resonante victoria 2-1 ante Millonarios en Colombia, resultado que le permitió meterse en la fase eliminatoria. 

La serie comenzará en La Bombonera entre el 21 y el 23 de julio, mientras que la revancha se disputará en Chile entre el 27 y el 29 del mismo mes. Por reglamento, los terceros provenientes de la Libertadores —como Boca— definirán todas las llaves como visitantes, salvo que enfrenten a otro equipo llegado desde la misma competencia con menor puntaje. 

Cómo quedaron los cruces de playoffs

  • Grêmio vs. Bolívar
  • Red Bull Bragantino vs. Sporting Cristal
  • Vasco da Gama vs. Independiente Medellín
  • O'Higgins vs. Boca Juniors
  • Tigre vs. Nacional
  • Caracas FC vs. Independiente Santa Fe
  • Cienciano vs. Lanús
  • Santos vs. Universidad Central

El ganador de cada llave avanzará a octavos de final, donde ya esperan los líderes de grupo, entre ellos River Plate, Atlético Mineiro, Botafogo y Olimpia. 

Además, el sorteo del cuadro final se realizará este viernes en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, y dejará definido el camino hacia la final del 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

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