Boca ya tiene rival para los playoffs de la Copa Sudamericana

Tras la eliminación en la Libertadores, el Xeneize ya tiene rival para su próximo desafío internacional.

Hoy 23:52

Luego del duro golpe sufrido en la Copa Libertadores, Boca Juniors ya conoce cuál será su próximo desafío internacional: enfrentará a O'Higgins en los playoffs de la Copa Sudamericana, instancia previa a los octavos de final.

El equipo chileno logró avanzar tras finalizar segundo en su grupo de la Sudamericana y viene de conseguir una resonante victoria 2-1 ante Millonarios en Colombia, resultado que le permitió meterse en la fase eliminatoria.

La serie comenzará en La Bombonera entre el 21 y el 23 de julio, mientras que la revancha se disputará en Chile entre el 27 y el 29 del mismo mes. Por reglamento, los terceros provenientes de la Libertadores —como Boca— definirán todas las llaves como visitantes, salvo que enfrenten a otro equipo llegado desde la misma competencia con menor puntaje.

Cómo quedaron los cruces de playoffs

Grêmio vs. Bolívar

Red Bull Bragantino vs. Sporting Cristal

Vasco da Gama vs. Independiente Medellín

O'Higgins vs. Boca Juniors

Tigre vs. Nacional

Caracas FC vs. Independiente Santa Fe

Cienciano vs. Lanús

Santos vs. Universidad Central

El ganador de cada llave avanzará a octavos de final, donde ya esperan los líderes de grupo, entre ellos River Plate, Atlético Mineiro, Botafogo y Olimpia.

Además, el sorteo del cuadro final se realizará este viernes en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, y dejará definido el camino hacia la final del 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.