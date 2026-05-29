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La Conmebol sortea los cruces de las Copas Libertadores y Sudamericana 2026

Este mediodía quedarán definidos los cuadros completos rumbo a las finales continentales. Boca espera por su futuro y varios equipos argentinos ya conocen su lugar en los bombos.

Hoy 10:40
Sorteo Conmebol

La Conmebol realizará este viernes desde las 12 el esperado sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 y también de los playoffs y octavos de la Copa Sudamericana 2026. El evento se desarrollará en la sede ubicada en Luque, Paraguay, donde los equipos clasificados conocerán no solo a sus rivales directos, sino también el camino completo rumbo a las finales continentales.

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La final de la Libertadores se disputará el próximo 28 de noviembre en el histórico Estadio Centenario de Montevideo, mientras que la definición de la Sudamericana será el 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

El sorteo podrá verse en vivo a través del canal oficial de YouTube de Conmebol y también mediante el servicio de Disney+ Premium en Argentina. La ceremonia comenzará a las 12 de Argentina y tendrá la atención puesta especialmente en los equipos argentinos que siguen en carrera.

Cómo será el sorteo de la Copa Libertadores

Para los octavos de final de la Libertadores, los 16 clasificados fueron divididos en dos bombos: uno con los líderes de grupo y otro con los segundos. Cada cruce se definirá sacando una bolilla de cada copón y no habrá restricciones, por lo que podrán enfrentarse clubes del mismo país o incluso equipos que ya compartieron grupo en la fase inicial.

Entre los argentinos ya clasificados aparecen Rosario Central, Independiente Rivadavia, Estudiantes y Platense, mientras que Boca Juniors se juega este jueves la clasificación. Por su parte, Lanús quedó eliminado en la fase de grupos.

Bombos de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1

  • Flamengo
  • Independiente Rivadavia
  • Independiente del Valle
  • Liga de Quito
  • Corinthians
  • Universidad Católica
  • Coquimbo
  • Cerro Porteño

Bombo 2

  • Rosario Central
  • Mirassol
  • Platense
  • Estudiantes
  • Palmeiras
  • Deportes Tolima
  • Cruzeiro
  • Fluminense

También se define el cuadro de la Sudamericana

La jornada tendrá además el sorteo de los playoffs y octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, donde 24 equipos buscarán seguir avanzando rumbo a la gran final en Barranquilla.

En primer lugar se definirán los cruces de playoffs entre los segundos de la Sudamericana y los terceros provenientes de la Libertadores. Luego se realizará el armado de los octavos de final, donde cada llave tendrá un número asignado previamente para conformar el cuadro completo hasta la final.

Entre los argentinos que siguen en carrera aparecen River, ya clasificado directamente a octavos, además de Boca, Tigre y Lanús, que afrontarán los playoffs.

Equipos clasificados a octavos de la Sudamericana

  • Botafogo
  • Montevideo City Torque
  • San Pablo
  • Recoleta
  • Atlético Mineiro
  • Olimpia
  • River
  • Macará

Cruces de playoffs de la Sudamericana

  • Gremio vs. Bolívar
  • Bragantino vs. Sporting Cristal
  • Vasco da Gama vs. Independiente Medellín
  • O'Higgins vs. Boca Juniors
  • Tigre vs. Nacional
  • Caracas vs. Independiente Santa Fe
  • Cienciano vs. Lanús
  • Santos vs. Universidad Central

Los playoffs se jugarán inmediatamente después del Mundial 2026. Los partidos de ida serán entre el 21 y 23 de julio, mientras que las revanchas se disputarán del 28 al 30 del mismo mes.

Además, la Conmebol ya confirmó el calendario completo para las fases finales de la Sudamericana, que tendrá los octavos en agosto, cuartos en septiembre, semifinales en octubre y la gran final el sábado 21 de noviembre en Colombia.

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