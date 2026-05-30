Triunfazo de Sarmiento de La Banda ante su homónimo en Resistencia

El elenco de Riggio se impuso por 1 a 0 como visitante por una nueva fecha del Federal A.

Hoy 18:10

Sarmiento de La Banda consiguió un valioso triunfo fuera de casa al derrotar por 1 a 0 a Sarmiento de Resistencia, en un encuentro correspondiente a la fecha 11 del Torneo Federal A. El conjunto bandeño volvió a mostrar solidez, sumó tres puntos importantes y extendió su gran momento futbolístico.

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El equipo dirigido por Riggio afrontó un partido intenso y muy disputado en territorio chaqueño. Cuando el empate parecía sellado, apareció la jerarquía de Enzo Gutiérrez. A los 32 minutos del segundo tiempo aprovechó su oportunidad y marcó el único gol de la tarde para desatar el festejo de toda la delegación bandeña. El tanto terminó siendo decisivo para que Sarmiento se llevara una victoria de enorme valor.

Tras ponerse en ventaja, el conjunto santiagueño supo manejar los tiempos del partido y defendió con firmeza el resultado.

Con este resultado, Sarmiento de La Banda alcanzó su tercera victoria consecutiva y escaló hasta el sexto puesto de la tabla con 12 puntos en 10 presentaciones, producto de 3 triunfos, 3 empates y 4 derrotas. El elenco bandeño buscará seguir por la senda ganadora cuando reciba a Sol de América en La Banda por la próxima jornada del campeonato.