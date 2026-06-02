Boca hizo oficial la salida de Claudio Úbeda y acelera la búsqueda de un nuevo entrenador

El club confirmó que no renovará el contrato del DT, que finalizará el próximo 30 de junio. Juan Román Riquelme ya trabaja en la elección de su reemplazante de cara al segundo semestre.

Hoy 17:54

Boca Juniors oficializó este martes la salida de Claudio Úbeda como entrenador del primer equipo. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la institución confirmó que no renovará el vínculo del técnico, que finalizará el próximo 30 de junio.

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La decisión ya le había sido comunicada al entrenador en una reunión mantenida con integrantes de la dirigencia y ahora fue ratificada públicamente por el club.

El comunicado oficial de Boca

La institución de la Ribera difundió un breve mensaje para despedir al entrenador.

"El Club Atlético Boca Juniors informa que Claudio Úbeda ha dejado de ser el entrenador del primer equipo. Agradecemos a Claudio y a su cuerpo técnico el profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en el club, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos", expresó la entidad.

Un ciclo marcado por un contexto difícil

Úbeda asumió la conducción del equipo tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, de quien era ayudante de campo, en uno de los momentos más delicados que atravesó Boca en los últimos años.

Además de hacerse cargo del plantel luego de la muerte del histórico entrenador, también había dirigido algunos encuentros durante las ausencias de Russo por cuestiones de salud.

En total, completó 34 partidos al frente del equipo, con un saldo de 18 victorias, siete empates y nueve derrotas.

Los resultados que marcaron su salida

Si bien durante su gestión logró victorias importantes, entre ellas dos triunfos en el Superclásico ante River, la dirigencia terminó inclinándose por un cambio de rumbo tras una serie de resultados negativos.

La eliminación frente a Racing en las semifinales del Torneo Clausura 2025 había dejado al entrenador en una situación delicada, pero el golpe definitivo llegó con la caída ante Huracán y la temprana eliminación de la Copa Libertadores en la fase de grupos.

Ese contexto terminó acelerando la decisión de no darle continuidad al proyecto.

Riquelme busca al nuevo DT

Mientras Boca confirmó oficialmente la salida de Úbeda, la dirigencia ya trabaja en la elección del próximo entrenador.

El principal candidato que seduce a Juan Román Riquelme es Néstor Lorenzo, actual director técnico de la Selección de Colombia.

Sin embargo, existe un inconveniente importante: el entrenador estará afectado al Mundial 2026 y recién podría incorporarse una vez finalizada la participación del seleccionado cafetero.

La situación genera incertidumbre porque la pretemporada de Boca comenzará el próximo 18 de junio, mientras que la Copa del Mundo concluirá el 19 de julio.

Otros nombres en carpeta

En las últimas semanas también surgieron otros nombres vinculados al club.

Uno de ellos fue Jorge Sampaoli, quien habría sido ofrecido a la dirigencia, aunque por el momento no aparece entre las principales opciones.

Puertas adentro, el Consejo de Fútbol mantiene un fuerte hermetismo sobre las negociaciones, aunque la intención es definir al nuevo entrenador lo antes posible para avanzar en la planificación del mercado de pases y el armado del plantel para el segundo semestre.

Con la salida de Úbeda ya confirmada, Boca inicia una nueva etapa en busca de recuperar protagonismo tanto en el ámbito local como internacional.