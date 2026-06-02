El Banco Central quedó a un paso de cumplir su meta anual tras comprar otros USD 175 millones

La entidad monetaria acumula casi USD 10.000 millones adquiridos en lo que va de 2026 y alcanzó el 99,81% del objetivo de acumulación de reservas previsto para todo el año.

Hoy 17:57

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó este martes una compra de USD 175 millones, lo que elevó el acumulado anual por encima de los 9.900 millones de dólares. Esa cifra representa ya más del 99% del objetivo de compras de divisas previsto para el año.

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Desde el inicio del actual esquema monetario en enero, el BCRA compró 9.981 millones de dólares. La entidad lleva 99 días consecutivos con saldo positivo en el mercado cambiario, con la única excepción del 2 de enero. El 10 de abril se registró la mayor adquisición diaria, por un total de 457 millones de dólares.

Durante la primera quincena de mayo, las compras diarias no superaron los 100 millones de dólares. El ritmo se incrementó en la segunda parte del mes. En la última semana, el BCRA adquirió 761 millones de dólares, mientras que el saldo de mayo cerró en 2.596 millones de dólares.

De acuerdo con el Ministerio de Economía, aún resta que ingrese una porción significativa de divisas provenientes de exportaciones agropecuarias, lo que podría aumentar la disponibilidad de dólares para el BCRA en el corto plazo.

Hasta el momento, la autoridad monetaria alcanzó el 99,81% de la meta de acumulación de reservas proyectada para 2026. El incremento de reservas netas se vio limitado por la demanda de fondos del Tesoro Nacional durante los primeros tres meses del año. Para sostener el ritmo de compras, el Central emitió pesos sin esterilización, mientras el Tesoro absorbió ese excedente mediante colocaciones de deuda en moneda local, con el objetivo de contener el dólar y la inflación.

Las estimaciones oficiales ubican el saldo neto de compras para 2026 entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, según la disponibilidad de divisas y la demanda de pesos en el mercado interno. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, afirmó que la dinámica de estos factores será determinante para cumplir las metas anuales.

El ingreso de dólares por exportaciones agrícolas sigue siendo clave para el fortalecimiento de las reservas internacionales. Un análisis de Portfolio Personal Inversiones remarcó que la liquidación del sector agropecuario se aceleró, pasando de un promedio diario de USD 125 millones de dólares en abril a USD 141 millones en mayo.

Por su parte, las emisiones de deuda por parte de empresas y provincias en los mercados internacionales podrían superar los USD 3.200 millones en las próximas semanas, lo que sumaría capacidad de intervención al Central.

“Con la última colocación de EDEMSA por USD 300 millones, las emisiones en el mercado internacional sumaron USD 1.500 millones en mayo y ya acumulan USD 11.900 millones desde las elecciones de medio término. Este flujo podría extenderse durante 2026, anticipando una potencial volatilidad de cara a 2027″, destacó un informe de GMA Capital.

Al finalizar la jornada, las reservas brutas se ubicaron en USD 48.427 millones, con un alza de USD 59 millones respecto al día anterior. En mayo, el incremento mensual fue de 3.708 millones de dólares. Estos niveles marcan el valor más alto en casi siete años y superan el máximo alcanzado en febrero bajo la gestión actual.