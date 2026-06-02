Ya están definidos los números de Argentina para el Mundial: quién se queda con la histórica 11 de Di María

La FIFA publicó los dorsales oficiales que utilizará la Selección Argentina en el Mundial 2026.
A pocos días del inicio del Mundial 2026, la FIFA dio a conocer los dorsales oficiales que utilizarán los futbolistas de la Selección argentina durante la competencia.
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La principal novedad pasa por la camiseta número 11, un dorsal cargado de historia reciente para la Albiceleste, ya que fue utilizado por Ángel Di María durante la conquista de la Copa del Mundo en Qatar 2022.
Tras la salida de Fideo de la Selección, el encargado de heredar ese número será Giovani Lo Celso, uno de los jugadores de mayor confianza para Lionel Scaloni y que no pudo formar parte del plantel campeón en Qatar debido a una lesión.
Más allá de la novedad con Lo Celso, el resto de los dorsales mantienen la lógica habitual del ciclo Scaloni.
Lionel Messi continuará utilizando la emblemática camiseta número 10, mientras que Emiliano Martínez conservará la 23, dorsal que lo acompañó durante los últimos años y con el que se consagró campeón del mundo.
También se mantienen números ya identificados con varios referentes del plantel, como el 7 de Rodrigo De Paul, el 13 de Cristian Romero, el 20 de Alexis Mac Allister y el 22 de Lautaro Martínez.
La Selección comenzará su participación en el Mundial el próximo 16 de junio, cuando enfrente a Argelia en el estadio Arrowhead de Kansas City.
Posteriormente se medirá con Austria el 22 de junio y cerrará la fase de grupos frente a Jordania el 27, ambos encuentros en Dallas.
Con los números ya definidos y el plantel instalado en Kansas City, la Selección Argentina transita la recta final de su preparación con la ilusión de defender el título conseguido en Qatar y luchar por la cuarta estrella.