Ya están definidos los números de Argentina para el Mundial: quién se queda con la histórica 11 de Di María

La FIFA publicó los dorsales oficiales que utilizará la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Hoy 19:43

A pocos días del inicio del Mundial 2026, la FIFA dio a conocer los dorsales oficiales que utilizarán los futbolistas de la Selección argentina durante la competencia.

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La principal novedad pasa por la camiseta número 11, un dorsal cargado de historia reciente para la Albiceleste, ya que fue utilizado por Ángel Di María durante la conquista de la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Tras la salida de Fideo de la Selección, el encargado de heredar ese número será Giovani Lo Celso, uno de los jugadores de mayor confianza para Lionel Scaloni y que no pudo formar parte del plantel campeón en Qatar debido a una lesión.

Sin cambios en los números históricos

Más allá de la novedad con Lo Celso, el resto de los dorsales mantienen la lógica habitual del ciclo Scaloni.

Lionel Messi continuará utilizando la emblemática camiseta número 10, mientras que Emiliano Martínez conservará la 23, dorsal que lo acompañó durante los últimos años y con el que se consagró campeón del mundo.

También se mantienen números ya identificados con varios referentes del plantel, como el 7 de Rodrigo De Paul, el 13 de Cristian Romero, el 20 de Alexis Mac Allister y el 22 de Lautaro Martínez.

Argentina ya piensa en el debut

La Selección comenzará su participación en el Mundial el próximo 16 de junio, cuando enfrente a Argelia en el estadio Arrowhead de Kansas City.

Posteriormente se medirá con Austria el 22 de junio y cerrará la fase de grupos frente a Jordania el 27, ambos encuentros en Dallas.

Los dorsales de la Selección argentina para el Mundial 2026

1: Juan Musso

Juan Musso 2: Leonardo Balerdi

Leonardo Balerdi 3: Nicolás Tagliafico

Nicolás Tagliafico 4: Gonzalo Montiel

Gonzalo Montiel 5: Leandro Paredes

Leandro Paredes 6: Lisandro Martínez

Lisandro Martínez 7: Rodrigo De Paul

Rodrigo De Paul 8: Valentín Barco

Valentín Barco 9: Julián Álvarez

Julián Álvarez 10: Lionel Messi

Lionel Messi 11: Giovani Lo Celso

Giovani Lo Celso 12: Gerónimo Rulli

Gerónimo Rulli 13: Cristian Romero

Cristian Romero 14: Exequiel Palacios

Exequiel Palacios 15: Nicolás González

Nicolás González 16: Thiago Almada

Thiago Almada 17: Giuliano Simeone

Giuliano Simeone 18: Nico Paz

Nico Paz 19: Nicolás Otamendi

Nicolás Otamendi 20: Alexis Mac Allister

Alexis Mac Allister 21: José Manuel López

José Manuel López 22: Lautaro Martínez

Lautaro Martínez 23: Emiliano Martínez

Emiliano Martínez 24: Enzo Fernández

Enzo Fernández 25: Facundo Medina

Facundo Medina 26: Nahuel Molina

Con los números ya definidos y el plantel instalado en Kansas City, la Selección Argentina transita la recta final de su preparación con la ilusión de defender el título conseguido en Qatar y luchar por la cuarta estrella.