Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 JUN 2026 | 20º
X
Somos Deporte

Ya están definidos los números de Argentina para el Mundial: quién se queda con la histórica 11 de Di María

La FIFA publicó los dorsales oficiales que utilizará la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Hoy 19:43

A pocos días del inicio del Mundial 2026, la FIFA dio a conocer los dorsales oficiales que utilizarán los futbolistas de la Selección argentina durante la competencia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La principal novedad pasa por la camiseta número 11, un dorsal cargado de historia reciente para la Albiceleste, ya que fue utilizado por Ángel Di María durante la conquista de la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Tras la salida de Fideo de la Selección, el encargado de heredar ese número será Giovani Lo Celso, uno de los jugadores de mayor confianza para Lionel Scaloni y que no pudo formar parte del plantel campeón en Qatar debido a una lesión.

Sin cambios en los números históricos

Más allá de la novedad con Lo Celso, el resto de los dorsales mantienen la lógica habitual del ciclo Scaloni.

Lionel Messi continuará utilizando la emblemática camiseta número 10, mientras que Emiliano Martínez conservará la 23, dorsal que lo acompañó durante los últimos años y con el que se consagró campeón del mundo.

También se mantienen números ya identificados con varios referentes del plantel, como el 7 de Rodrigo De Paul, el 13 de Cristian Romero, el 20 de Alexis Mac Allister y el 22 de Lautaro Martínez.

Argentina ya piensa en el debut

La Selección comenzará su participación en el Mundial el próximo 16 de junio, cuando enfrente a Argelia en el estadio Arrowhead de Kansas City.

Posteriormente se medirá con Austria el 22 de junio y cerrará la fase de grupos frente a Jordania el 27, ambos encuentros en Dallas.

Los dorsales de la Selección argentina para el Mundial 2026

  • 1: Juan Musso
  • 2: Leonardo Balerdi
  • 3: Nicolás Tagliafico
  • 4: Gonzalo Montiel
  • 5: Leandro Paredes
  • 6: Lisandro Martínez
  • 7: Rodrigo De Paul
  • 8: Valentín Barco
  • 9: Julián Álvarez
  • 10: Lionel Messi
  • 11: Giovani Lo Celso
  • 12: Gerónimo Rulli
  • 13: Cristian Romero
  • 14: Exequiel Palacios
  • 15: Nicolás González
  • 16: Thiago Almada
  • 17: Giuliano Simeone
  • 18: Nico Paz
  • 19: Nicolás Otamendi
  • 20: Alexis Mac Allister
  • 21: José Manuel López
  • 22: Lautaro Martínez
  • 23: Emiliano Martínez
  • 24: Enzo Fernández
  • 25: Facundo Medina
  • 26: Nahuel Molina

Con los números ya definidos y el plantel instalado en Kansas City, la Selección Argentina transita la recta final de su preparación con la ilusión de defender el título conseguido en Qatar y luchar por la cuarta estrella.

TEMAS Selección Argentina de Fútbol Mundial 2026

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Cinco docentes volcaron sobre la Ruta 89 cuando viajaban hacia Colonia El Simbolar
  2. 2. Aberrante: detienen a sujeto acusado de abusar sexualmente de su hijastra de 7 años
  3. 3. Detienen a un policía acusado de robar $10 millones a un funcionario municipal
  4. 4. "Ahora pido que rescaten a mi hija y a mis otras nietas porque corren peligro"
  5. 5. Fiesta familiar terminó con un menor baleado por una tumbera en La Banda
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT