Pronóstico para Termas de Río Hondo: lluvias moderadas y temperaturas variables hoy Miércoles 3 de junio de 2026

Los termenses enfrentarán un día marcado por la lluvia moderada y temperaturas frescas. El pronóstico sugiere que las lluvias continuarán en los próximos días.

Hoy 08:01

Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses se encuentran bajo una condición de lluvia moderada a intervalos, con una temperatura actual de 15.2 °C, aunque la sensación térmica es de apenas 9.6 °C. La alta humedad del 93% y un viento de 8.3 km/h en dirección este-noreste contribuyen a un ambiente fresco y húmedo.

Para el día de hoy, se espera que la lluvia persista, con una mínima de 14.9 °C y una máxima de 18.4 °C. Los termenses deberán estar preparados para interrupciones por el clima, ya que las lluvias podrían ser intermitentes a lo largo de la jornada.

El pronóstico para mañana, 4 de junio, indica que las lluvias moderadas continuarán, con una mínima de 16.3 °C y una máxima de 22.3 °C. El clima se mantendrá inestable, lo que podría afectar las actividades al aire libre de los termenses.

El viernes 5 de junio, la situación mejorará ligeramente, con un cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre 15.9 °C y 22.6 °C. Sin embargo, es recomendable que los termenses se mantengan atentos a los cambios en el clima.

En resumen, el clima en Termas de Río Hondo para hoy, Miércoles 3 de junio de 2026, presenta lluvia moderada a intervalos, con temperaturas que van de 14.9 °C a 18.4 °C. Los próximos días seguirán con condiciones similares, así que se aconseja a los termenses estar preparados para las lluvias y cambios de temperatura.