El clima en Añatuya: temperaturas agradables y cielos parcialmente nublados para el 3 de junio de 2026

Los añatuyenses experimentan un clima nublado con temperaturas frescas. El pronóstico indica un leve ascenso en las temperaturas para los próximos días.

Hoy 08:21

Hoy en Añatuya, los habitantes se encuentran bajo un cielo nublado con una temperatura actual de 14.6 °C. La sensación térmica se siente mucho más fresca, alcanzando solo los 8.5 °C, lo que puede resultar incómodo para quienes están al aire libre.

La humedad en la ciudad se mantiene alta, alcanzando el 80%, lo que contribuye a la sensación de frescura en el ambiente. Además, el viento sopla a 10.8 km/h desde el este-noreste, lo que añade un leve relieve a la atmósfera.

Para hoy, se espera que las condiciones mejoren ligeramente a medida que avanza el día, con un pronóstico de parcialmente nublado, y temperaturas que oscilarán entre los 13.9 °C como mínima y 23.8 °C como máxima.

El jueves 4 de junio, los añatuyenses también podrán disfrutar de un clima parcialmente nublado con temperaturas mínimas de 17 °C y máximas que alcanzarán los 23.1 °C. Un clima que promete ser agradable para actividades al aire libre.

El viernes 5 de junio, el pronóstico continúa en la misma línea, con temperaturas mínimas de 16.6 °C y máximas de 23 °C, en un ambiente parcialmente nublado que augura un final de semana con condiciones favorables para los añatuyenses.