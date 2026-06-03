El clima en Añatuya: temperaturas agradables y cielos parcialmente nublados para el 3 de junio de 2026

Los añatuyenses experimentan un clima nublado con temperaturas frescas. El pronóstico indica un leve ascenso en las temperaturas para los próximos días.
Hoy en Añatuya, los habitantes se encuentran bajo un cielo nublado con una temperatura actual de 14.6 °C. La sensación térmica se siente mucho más fresca, alcanzando solo los 8.5 °C, lo que puede resultar incómodo para quienes están al aire libre.
La humedad en la ciudad se mantiene alta, alcanzando el 80%, lo que contribuye a la sensación de frescura en el ambiente. Además, el viento sopla a 10.8 km/h desde el este-noreste, lo que añade un leve relieve a la atmósfera.
Para hoy, se espera que las condiciones mejoren ligeramente a medida que avanza el día, con un pronóstico de parcialmente nublado, y temperaturas que oscilarán entre los 13.9 °C como mínima y 23.8 °C como máxima.
El jueves 4 de junio, los añatuyenses también podrán disfrutar de un clima parcialmente nublado con temperaturas mínimas de 17 °C y máximas que alcanzarán los 23.1 °C. Un clima que promete ser agradable para actividades al aire libre.
El viernes 5 de junio, el pronóstico continúa en la misma línea, con temperaturas mínimas de 16.6 °C y máximas de 23 °C, en un ambiente parcialmente nublado que augura un final de semana con condiciones favorables para los añatuyenses.