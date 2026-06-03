Las Termas: detuvieron a la mujer que le arrebató su cartera a una turista de 81 años

La sospechosa, de 24 años, fue identificada tras un operativo policial que incluyó análisis de cámaras y tareas investigativas. Parte de los elementos robados fueron recuperados.

Hoy 11:40

Una mujer de 24 años fue detenida acusada de haber cometido un arrebato contra una turista jubilada de 81 años en pleno centro de Las Termas de Río Hondo, en un hecho ocurrido durante el mediodía del miércoles y que derivó en un rápido operativo policial.

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Según informaron fuentes oficiales, la víctima —una turista oriunda de Mendoza— se encontraba junto a su hija de 61 años recorriendo la zona céntrica cuando, alrededor de las 12, ambas fueron sorprendidas mientras cruzaban calle San Lorenzo.

De acuerdo con la denuncia, la acusada se movilizaba en una motocicleta de 110 cilindradas y, tras acercarse, ejerció violencia física sobre la adulta mayor para sustraerle una cartera de cuerina negra. En su interior había 600 mil pesos en efectivo, tarjetas de débito, DNI y credenciales de una obra social.

Mientras las damnificadas eran trasladadas a la Comisaría Comunitaria N° 50 para formalizar la denuncia, efectivos del Escuadrón Táctico Motorizado, de la Unidad de Prevención Motorizada y personal de la Sala de Monitoreo iniciaron un operativo de búsqueda.

Minutos más tarde, los uniformados lograron hallar parte de los elementos sustraídos, que habían sido descartados en una calle de tierra del barrio Villa Nueva.

A partir del análisis de registros fílmicos y las tareas investigativas llevadas adelante por la Brigada de Investigaciones, cerca de las 21 se logró identificar e interceptar a la presunta autora en la vía pública.

La sospechosa, domiciliada en el barrio 100 Viviendas, fue trasladada a sede policial y quedó alojada en calidad de aprehendida por disposición del fiscal de turno, quien además ordenó la restitución de la documentación recuperada a la víctima. La causa continúa bajo investigación.