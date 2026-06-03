Horacio Zeballos sigue firme en Roland Garros y va por el bicampeonato en dobles

El argentino y el español Marcel Granollers vencieron a Hugo Nys y Édouard Roger-Vasselin en sets corridos y avanzaron a las semifinales del torneo parisino.

Hoy 12:44

Horacio Zeballos dio un nuevo paso en su objetivo de defender el título de dobles en Roland Garros. Junto al español Marcel Granollers, el argentino se clasificó este miércoles a las semifinales tras vencer por 6-3 y 6-4 al monegasco Hugo Nys y al francés Édouard Roger-Vasselin.

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La dupla hispano-argentina, que llegó al certamen como primera cabeza de serie y vigente campeona, volvió a mostrar solidez sobre el polvo de ladrillo parisino y se metió entre las cuatro mejores parejas del torneo.

Para Zeballos y Granollers, esta clasificación representa una nueva oportunidad de seguir haciendo historia en uno de los escenarios más importantes del tenis mundial. Además, se trata de la quinta semifinal juntos en Roland Garros, una muestra de la regularidad que lograron construir en el circuito.

En el caso de Granollers, será su sexta presencia en esta instancia, ya que también había alcanzado las semifinales en 2014 junto a su compatriota Marc López.

Ahora, la pareja buscará un lugar en la final ante los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori, quienes llegan con un antecedente reciente favorable: derrotaron a Zeballos y Granollers en la final del Masters 1000 de Roma.

Ese cruce le dará a la semifinal un condimento especial, ya que la dupla del argentino intentará tomarse revancha y dar otro paso hacia la defensa del título conquistado el año pasado en París.

A los 41 años, Horacio Zeballos sigue consolidado en la elite del dobles y atraviesa un presente de alto nivel. Su clasificación a semifinales ratifica la vigencia de una carrera marcada por la regularidad, la experiencia y grandes resultados en los torneos más importantes del circuito.

El marplatense sueña ahora con volver a disputar una final en Roland Garros y quedar a un paso de un nuevo título grande junto a Marcel Granollers.