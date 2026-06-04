“Qué, no me has visto?” sumó una nueva tarde de streaming, humor y participación

El programa de Panorama Play continuó este jueves desde las 18 con nuevas propuestas, móviles en la calle, juegos, invitados y la participación de una audiencia que acompaña cada emisión en vivo.

Hoy 20:56

“Qué, no me has visto?” continuó este jueves con una nueva tarde de streaming, humor, juegos y participación en vivo por Panorama Play, la nueva propuesta digital de Diario Panorama.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El programa se emite de lunes a viernes, de 18 a 20 horas, y desde sus primeras transmisiones logró una gran repercusión entre los santiagueños, con una audiencia que acompaña, comenta y se suma a cada dinámica del ciclo.

Con una propuesta fresca, cercana y bien santiagueña, el ciclo combina entretenimiento, actualidad, móviles en la calle, desafíos, invitados y la interacción constante con quienes siguen la transmisión en vivo.

Uno de los condimentos principales del programa es la participación de Jorge “Zorrito” Martínez, quien recorre distintos puntos de la ciudad con móviles especiales y diálogos espontáneos con la gente.

El nombre del ciclo nació a partir de una frase viral que rápidamente se instaló en las redes sociales y que hoy forma parte de la identidad del programa. Desde allí, Panorama Play construyó una propuesta pensada para conectar con las nuevas audiencias y con las formas actuales de consumir contenido.

Este jueves, el equipo preparó una nueva emisión con más momentos para compartir, juegos, humor, participación del público y sorpresas durante toda la transmisión.

Los interesados pueden seguir “Qué, no me has visto?” en vivo a través del canal de YouTube de Panorama Play y sumarse a la conversación desde las redes sociales de Panorama Play y Diario Panorama.