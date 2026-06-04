Dianela Fares y Eduardo Omar Achaval fueron los ganadores de “Dame pista”

La gran final se realizó el miércoles por la noche en las instalaciones del Cine Teatro Municipal Renzi.

Hoy 17:36

El certamen de canto “Dame pista”, organizado por la Dirección de Deportes y Recreación de la municipalidad de La Banda tuvo una emotiva final dónde resultaron ganadores Dianela Fares en la categoría juvenil y Omar Achaval en la categoría adultos.

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La gran final se realizó el miércoles por la noche en las instalaciones del Cine Teatro Municipal Renzi, con la presencia del viceintendente, Lic. Gabriel Santillán; la secretaria de Gobierno, Dra. Victoria Torres; por familiares de los participantes y una importante cantidad de vecinos que acompañaron el evento.

El jurado, integrado por los profesores Beatriz Torres, Luciana Gutiérrez, Guillermo Amín y Gabriel Banegas, tuvo la difícil tarea de evaluar a los finalistas, quienes interpretaron dos canciones cada uno para definir las posiciones finales del certamen.

En la categoría juvenil, el primer lugar fue para Dianela Fares de 17 años y residente del barrio Misky Mayu. El segundo lugar correspondió a Ana Brenda Nurit Sotelo, de 22 años, del barrio Palermo; mientras que el tercer puesto fue para Victoria Valentina Peralta, de 15 años, del barrio El Rincón.

Por su parte, en la categoría adultos, el ganador fue Eduardo Omar Achaval, de 52 años, oriundo del barrio Villa Rosita. El segundo lugar quedó en manos de Victoria Estefanía Ávalos, de 28 años y vecina del barrio San Fernando, mientras que el tercer puesto fue para Carlos Alberto Giménez, de 66 años, residente del barrio Juan Felipe Ibarra.

Como reconocimiento a su desempeño, los ganadores tendrán la oportunidad de presentarse en los festejos por el aniversario de la ciudad de La Banda, que se realizan cada mes de septiembre en la tradicional intersección de las avenidas Besares y Belgrano. Además, recibirán premios y distinciones especiales.

Asimismo, el certamen “Dame Pista” entregó reconocimientos a los participantes más populares, elegidos mediante una votación virtual realizada a través de la página de Facebook “Por Amor a La Banda”, donde se registró una destacada participación de la comunidad bandeña.

Los artistas más votados fueron: 1⁰. Dianela Fares, 102 votos; 2⁰. Carlos Jiménez, 80 votos; 3⁰. Nurit Sotelo, 69 votos; 4⁰. Omar Achaval, 37 votos; 5⁰. Victoria Peralta 33 votos y 6⁰. Victoria Ábalos, 26 votos.

De esta manera, el concurso se consolidó como un espacio de promoción artística y cultural, brindando oportunidades a nuevos talentos locales y fortaleciendo el vínculo entre los artistas y la comunidad.

Tras culminar el encuentro, el viceintendente, Lic. Gabriel Santillán, expresó lo siguiente: “Hoy nos tocó disfrutar de este gran evento que no es más que un reflejo de la intención del intendente Roger Nediani y todo el equipo que acompañamos su gestión, de fortalecer las diferentes aristas de nuestra cultura y ver el desempeño de los participantes nos refleja que todavía hay grandes talentos por descubrir en nuestra ciudad de La Banda.

Fue un evento muy exitoso y como lo decía la Secretaria de Gobierno va a continuar porque esto ha permitido a cada uno de los artistas poder romper barreras, las barreras del miedo sobre todo, y animarse a cantar en un escenario y cantar en público.

Esto también fortalece los lazos sociales, la confraternización, el compartir. Así que felicitaciones a todos los empleados municipales por el gran trabajo que han realizado para poder concretar esta nueva propuesta artística y cultural”.

Por su parte, la secretaria de Gobierno, Dra. Victoria Torres, destacó: “Estamos muy contentos por haber llevado a cabo este certamen tan importante, Dame Pista, que ha sido una iniciativa del Intendente Roger Nediani, acompañado por toda la Dirección de Deporte y Recreación, la dirección del Cine Teatro Municipal Renzi, Alerta Banda y los compañeros municipales de otras áreas que han hecho posible que esto se pueda desarrollar con tanto éxito.

Han sido cuatro miércoles hermosos, se ha vivido cada una de las noches con mucha emoción. Poder escuchar a los participantes que en este caso fueron todos bandeños, ha sido una hermosa experiencia descubrir nuevos talentos y fomentar la cultura local.

También fue importante poder brindarles a todos estos artistas un espacio, un escenario, que ellos puedan incentivar y seguir adelante con su vocación artística.

Hemos contado con un jurado muy importante que han brindado no solo una evaluación de las presentaciones de cada uno de participantes, sino que también ha sido una forma de sumar aprendizaje, porque fueron haciendo correcciones a lo largo de todos los miércoles y hoy los participantes, estamos más que seguros que se van con nuevas experiencias y con muchas cosas aprendidas sobre como perfeccionar su canto”.

“Esta es la primera vez que se hace un certamen de canto como este y no tenemos dudas que ha llegado para quedarse.

Así como se han instalado muchos eventos culturales a lo largo de estos últimos años en la ciudad de La Banda, este va a ser uno más. Así que no dudamos que todos los años, desde nuestra gestión municipal, lo vamos a seguir haciendo porque es un lugar muy importante para todos los ciudadanos y la cultura local”.

Por último, el director del área Deportes y Recreación, profesor Hugo Rojas, informó que el próximo miércoles 10 de junio, a partir de las 20, en el Cine Teatro Municipal Renzi se realizará la velada de gala del certamen y la entrega de premios a los participantes.

“El próximo miércoles vamos a hacer la entrega de premios a los participantes designados por el jurado y a los que han sido elegidos por el voto popular a través de una votación virtual que se realizó por la página de Facebook ´Por Amor a La Banda´.

Además vamos a tener la actuación de los más pequeñitos, que participaron en la categoría no competitiva el certamen “Dame Pista”. Hay mucha expectativa por ellos porque la gente nos pedía que vuelvan a cantar y también habrá algunas sorpresas”, concluyó Rojas.