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APTRA premió a los mejores medios digitales en los Martín Fierro 2023

La APTRA celebró la segunda edición de los Premios Martín Fierro, reconociendo la labor de los medios digitales y sus profesionales en Buenos Aires.

Hoy 06:14

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) llevó a cabo este jueves la segunda edición de los Premios Martín Fierro de los Portales Web, un evento que tiene como objetivo reconocer la labor de los medios digitales y sus producciones en el ámbito del periodismo digital argentino.

La ceremonia se realizó en el Goldencenter de Parque Norte, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, y fue conducida por Julieta Prandi y Nacho Girón. Durante la gala, se otorgaron premios en más de 30 categorías, que abarcan diversas áreas del periodismo digital, incluyendo noticias, investigación, análisis político y documentales.

Este evento reafirma la incorporación del ecosistema digital al prestigioso universo de los Martín Fierro, galardones que históricamente han estado asociados a la radio y la televisión, y que desde el año pasado también reconocen la labor de los medios online.

Entre los portales más destacados de la noche se encontraban Infobae, Clarín, La Nación, El Cronista y Página/12, quienes llegaron a la ceremonia con múltiples nominaciones en diversas categorías.

Por ejemplo, Página/12 fue premiado en varias ternas relacionadas con diseño integral, análisis político y periodismo judicial, lo que reafirma su protagonismo dentro del ámbito digital.

Además de galardonar a medios y periodistas, APTRA también reconoció producciones audiovisuales, investigaciones periodísticas y proyectos innovadores que han marcado la agenda informativa del último año.

La ceremonia reunió a periodistas, editores y referentes de distintas plataformas digitales, lo que evidencia el crecimiento y la relevancia del periodismo online en el escenario mediático argentino.

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