Buscan a Mia Atienzo en Jujuy tras su desaparición

La adolescente Mia Solange Atienzo, de 14 años, se encuentra desaparecida desde ayer en el barrio Alto Comedero, Jujuy.

Hoy 14:36

Familiares, amigos y vecinos están unidos en la búsqueda de Mia Solange Atienzo, una joven de 14 años que ha estado ausente de su hogar desde el día de ayer en el barrio Alto Comedero.

La adolescente es descrita como de tez trigueña, con contextura física delgada, pelo largo y lacio de color negro y ojos marrones oscuros.

En su última aparición, Mia vestía un pantalón claro tipo polar, un buzo negro y zapatillas blancas, lo que puede ayudar en su identificación.

Los familiares han solicitado a la comunidad que esté atenta a cualquier información que pueda conducir a su paradero, ya que cada dato es crucial en esta búsqueda.

Para brindar información sobre el paradero de Mia, se puede comunicar al 911 o acercarse a la seccional de policía más cercana al domicilio de la joven.

También se ha habilitado la opción de comunicarse vía WhatsApp a los números 3886828607 o 3886860239, donde se recibirán datos de manera confidencial.